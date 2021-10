Martha Moyano cree que Pedro Castillo cumple con requisitos para iniciar proceso de vacancia

| Foto: Agencia Andina

En entrevista con Canal N, la congresista de la bancada Fuerza Popular, Martha Moyano, consideró que el presidente del Perú, Pedro Castillo podría ser vacado, al cumplir con el requisito de incapacidad moral. Sin embargo, dejó en claro que no es algo que se haya discutido en la interna de la bancada. Pero aseguró que el vocero anunciará su posición. “Personalmente el señor Pedro Castillo cumple con el requisito de incapacidad moral para iniciar un proceso de vacancia, porque la evidencia, por lo menos, en el tema de su ministro [Iber] Maraví está allí y su premier defendía a una terrorista de manera airada”, sostuvo Moyano.

Las declaraciones de la fujimorista se dieron poco después de la interpelación al ministro de Trabajo, Iber Maraví, en el Congreso de la República. Tras una larga jornada, se juntaron las firmas para revisar una posible censura contra el ministro.

Al respecto, Moyano dijo en Canal N que Maraví por un tema de conciencia debería renunciar, o en todo caso Pedro Castillo debería retirarlo del gabinete. También hizo un llamado a las bancadas democráticas, “no necesitamos tibieza, porque estamos frente a una situación de caos que viene desde Palacio, y puede llevarnos a una situación más difícil que la que tenemos ahora.

“No podemos creer en una persona como el señor Castillo que ahora es el presidente de la República, porque en una marcha, por ejemplo, se tiró al piso haciendo un show, porque es alguien que dice que es maestro pero no enseña hace muchos años, que dice que es sindicalista, pero no está reconocido en ningún sindicato. Entonces, cómo creer en una persona como esta que dice una cosa, y luego tuitea, en lugar de acercarse a los medios. Así no se gobierna”, expresó.

Sobre una posible cuestión de confianza que presentaría el Ejecutivo, en caso Maraví sea censurado, Moyano indicó: “Presente su cuestión de confianza, que nosotros como miemnbros del parlamento defendemos la democracia y el equilibrio de poderes”.

MOYANO VS. MARAVÍ

Más temprano, en el Pleno del Congreso, Moyano criticó a Maraví durante su exposición. “Aprenda a defenderse. No escuchamos con energía decir que no pertenece a Sendero Luminoso, a Conare, a Movadef”.

¿SE VIENE LA CENSURA?

Los partidos que adelantaron que estarían dispuestos a censurar al ministro, incluso antes de su interpelación son: Fuerza Popular (24 votos), Avanza País (10 votos) y Renovación Popular (9).

Estos tres partidos suman 43 votos

Además, a través de su cuenta de Twitter, el líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que está a favor de la censura del ministro Íber Maraví. “En una democracia plena se debe respetar la división de poderes y las decisiones que adopte cada poder del Estado”, escribió.

APP cuenta con 15 votos que, sumados a los de los otros tres partidos mencionados, harían un total de 58 votos.

Por otro lado, durante el debate de la interpelación, el congresista Enrique Wong, de Podemos Perú, le pidió al ministro Maraví que renuncie, lo que haría pensar que su bancada sumaría sus 5 votos a favor de la censura. Hasta aquí habría 63 votos a favor de la censura.

El Partido Morado, que no le dio el voto de confianza al Gabinete de Guido Bellido, también ha señalado que sus tres integrantes apoyarán la censura del ministro. Así lo adelantó la congresista Flor Pablo.

VOTOS POR DEFINIR

Durante su intervención, la mayoría de los congresistas de Acción Popular (16 votos) se mostró a favor de que Maraví deje el cargo, con excepción del congresista Pedro Martínez.

Los votos del partido de la lampa a favor de la moción de censura, así no sean todos, serían suficientes para superar los 66 votos necesarios para obligar a que Íber Maraví deje el cargo.

VOTOS EN CONTRA DE LA CENSURA

Los únicos votos asegurados en contra de la censura del ministro son los de Perú Libre (37 votos) y Juntos por el Perú (5 votos). A esto se le añadiría algunos pocos votos de Acción Popular y Somos Perú. Sin embargo, lo más probable es que no lleguen a pasar los 50 votos.

Así las cosas, si no se presenta una cuestión de confianza y respetando los tiempos del Legislativo, el ministro Íber Maraví dejaría el cargo el próximo fin semana.

