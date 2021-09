Payasito peruano es reconocido como ‘el mejor policía del mundo’

Peruanos en el mundo. El International Police Award Arts Festival, realizado en la localidad de Monte San Savino, Italia, anunció al ganador de su nueva edición. El sub oficial superior Richar Chávez Vargas, también conocido como el payasito ‘Trampolín’, ganó por tercera vez este concurso.

Cada año, este evento reconoce a los integrantes de las fuerzas del orden de cada país. Es un reconocimiento que celebra a los policías a nivel mundial, que destacan por su aporte a la comunidad, cultura y arte.

El policía Richar Chávez fue invitado a participar y viajó para estar presente en las actividades del evento junto a otros talentosos efectivos del orden. Él hizo su aparición en el Teatro Verde de Monte San Savino.

SU MENSAJE TRAS GANAR IMPORTANTE PREMIO

En su cuenta de Facebook escribió un extenso mensaje de agradecimiento por este reconocimiento, además de destacar el rol que tiene un policía en nuestro país. Estas fueron sus palabras:

“No lo busqué, pero sucedió. Desde el día número 1 hice lo que todo policía debe hacer, servir de corazón, por vocación sin esperar nada a cambio, traté siempre de mejorar, de corregir errores, me entregué por completo y di un poco más, quizá mucho más. No me di cuenta del tiempo y ya han pasado casi 32 años desde que egresé de la escuela de Policía y ya estoy a puertas de decirle oficialmente adiós a la institución ”.

Luego de anunciar que estaba próximo a dar un paso al costado de su carrera policial, añadió lo siguiente: “Ni los problemas, inconvenientes, tropiezos y caídas nos detuvo en el tiempo, nos afectó, sí, pero no nos sepultó. Ser un verdadero policía es más que un honor, es un placer, es servir, no es servirse, es estar en el momento ideal, no es estar ausente, es hacer, no dejar de hacer, es practicar constantemente el don de dar para contribuir y trascender, no solo para pasar por este mundo. Ser un verdadero policía es todo eso y mucho más. Me dediqué la mayor parte de mi vida a ser policía y esto ocurrió, esto pasó, casi no sé ni cómo, pero sucedió”, concluyó su mensaje.

¿QUIÉN ES RICHAR CHÁVEZ?

Es un miembro de la Policía Nacional del Perú. Nació en Cajamarca y es uno de los valientes policías que enfrentó al terrorismo, delincuencia común y organizada. Fue parte del Escuadrón de Emergencia, también conocido como el 105. En su actividad diaria, ha ayudado a mujeres a dar a luz en su patrullero, entre más actividades. Además ha cursado estudios en la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Este sub oficial tiene un libro autobiográfico y una película de nombre “Yo mismo soy”, en la que expone parte de su historia como policía y payasito.

En su página oficial de Facebook describe que es un coach policial, conferencista y motivador, además de realizar presentaciones en eventos con su personaje.

SEGUIR LEYENDO