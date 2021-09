Mario Vargas Llosa y un repaso a las frases que ha dicho sobre Pedro Castillo

El literato hispano-peruano Mario Vargas Llosa habla durante entrevista con Efe el 27 de septiembre de 2021, en Quito (Ecuador). EFE/José Jácome

Mario Vargas Llosa es uno de los peruanos más reconocidos a nivel mundial. Su palabra nunca pasa desapercibida, no solo en el plano literario, sino también cuando habla de política. Recordemos que además de ganar el premio Nobel de Literatura en el año 2010 por su prolífica carrera de escritor, también postuló como candidato presidencial en 1990 con el partido Fredemo, cayendo en segunda vuelta ante Alberto Fujimori.

Antes con un perfil de izquierda, en la actualidad el escritor arequipeño tiene una postura más conservadora. Es por ello que sus declaraciones sobre la situación política del Perú siempre levantan polvo. Pese a que vive en España, siempre está pendiente de la situación de su país natal.

A continuación, hacemos un recuento de las frases de Mario Vargas Llosa ha lanzado en contra de Perú Libre y el actual presidente Pedro Castillo.

En reciente entrevista con la agencia EFE desde Ecuador, el Nobel señaló que no espera gran cosa de Castillo, ya que “es un instrumento de (Vladimir) Cerrón”. Añade que Cerrón “lo eligió a Castillo, pero es un profesor de segundo de primaria, no tiene ideas, no sabe dónde está parado” .

Asimismo, en una entrevista en México en este mes para el portal Latinus, Vargas Llosa reiteró que “ el triunfo de Castillo en el Perú es un desastre para mi país . (…) Yo voté por el mal menor que representaba Keiko Fujimori”. También señaló que el presidente mexicano Andrés López Obrador lo ha atacado varias veces. “Ha dicho que el triunfo de Castillo era mi derrota, lo que desgraciadamente es verdad”, le comentó al periodista Carlos Loret de Mola.

En julio pasado, en un evento en España, Mario Vargas Llosa volvió a referirse a las elecciones peruanas e insistió que ocurrió un fraude. “Creo que es una prueba contundente que hay un favor que se manifiesta fundamentalmente en la segunda vuelta a favor de Pedro Castillo y que todo lo que se haga para frenar esa operación turbia que va contra la legalidad, en contra de la democracia, está perfectamente justificado. Es una exposición que tiene el aval de todos los partidos políticos democráticos peruanos”, concluyó.

Sin embargo, en junio había pedido ir con cuidado a la hora de referirse a un posible fraude. Recordemos que en ese mes, seguían los conteos para determinar al ganador de las presidenciales entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo. “El Jurado Nacional de Elecciones debe pronunciarse y justificar o no la palabra ‘fraude’. La palabra es muy peligrosa. Implica una manipulación profunda para alterar la decisión del pueblo peruano, de tal manera que quizás sería prudente, mientras el JNE no se pronuncie al respecto, no utilizarla”, dijo en diálogo con el programa “Agenda política”.

Recordemos que en junio ocurrió un entredicho por una llamada que tuvo el entonces presidente Francisco Sagasti y Vargas Llosa. El Nobel indicó: “Yo he hablado con el presidente de la República y tengo que decirle que el presidente no intentó influir sobre mí en absoluto para que yo pidiera a la señora Fujimori, que aceptara de una vez el resultado electoral, en lo absoluto. Él me propuso que interviniésemos con los dos candidato para que apaciguaran el clima existente”.

Fue en mayo que el escritor expresó su deseo que Keiko Fujimori gane la segunda vuelta. “En estas elecciones voy a votar por Keiko Fujimori y he pedido a mis compatriotas que hagan lo mismo. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre tanto para que yo cambie de manera de pensar? Creo que la razón es que si nosotros elegimos al señor Castillo en esta segunda vuelta, probablemente ya no haya más elecciones libres en la historia del Perú”.

Mientras que en abril, en diálogo con RPP, Mario Vargas Llosa comentó que había leído los programas “tanto a través del propio Castillo o el que es realmente el ideólogo de la candidatura que es Vladimir Cerrón y me quedé muy alarmado con las ideas que tienen ambos para reformar el Perú. Tuve la impresión horrible verdaderamente de que el Perú retrocedía, que iba a identificarse con Venezuela o con Cuba o con Nicaragua y que iba a ser una verdadera catástrofe esa elección de los peruanos, la única alternativa era Keiko [Fujimori] en la segunda vuelta”.

Poco antes, a inicios de abril, el escrito sostuvo en una columna publicada en el diario mexicano Crónica, titulada “Asomándose al abismo”, que si bien ha combatido al fujimorismo de manera sistemática, “ los peruanos deben votar por Keiko Fujimori, pues representa el mal menor y hay, con ella en el poder, más posibilidades de salvar nuestra democracia, en tanto que con Pedro Castillo no veo ninguna”.

