¡Quechua para todos los peruanos! Anunció Guido Bellido tras conferencia de prensa

Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido. Foto: Andina.

Durante su mensaje a la nación de este miércoles, el Presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, anunció el lanzamiento de la plataforma nacional de formación complementaria virtual, que ofrecerá en esta primera etapa un curso del idioma quechua para fortalecer entidades estatales.

Durante conferencia de prensa, el Premier expresó que desde la Presidencia del Consejo de Ministros se impulsará el curso de quechua a nivel básico, intermedio y avanzado.

“Básico de seis meses, intermedio de seis meses, y avanzado de tres meses y además esto será certificado en convenio con la Universidad San Antonio de Abad del Cusco y con el centro de idiomas de la universidad”, explicó.

OTROS IDIOMAS A PEDIDO NACIONAL

Guido Bellido destacó que el curso de quechua es parte de un “pedido a nivel nacional” y sostuvo que posteriormente se estará implementando otros cursos de idiomas como el aymara.

“Y otros idiomas para que nuestro país pueda consolidar y profundizar su identidad cultural y también acceder al uso de nuestros idiomas que tenemos en el país y que somos ricos en el tema cultural también”, aseguró.

GUIDO BELLIDO CONTRA KEIKO FUJIMORI

En conferencia de prensa, el primer ministro Guido Bellido manifestó su descontento por las diversas acciones que ha tomado Keiko Fujimori y sus partidarios de Fuerza Popular, a quienes sindicó de desestabilizar el país por perder las elecciones presidenciales ante el ahora presidente Pedro Castillo.

“Si la señora Fujimori hubiera ganado las elecciones no estaría yo de ministro o el 100% de los que ahora estamos. Pero eso no puede ser óbice para que hoy quiera tumbarse a cada ministro. Eso es poner en inestabilidad al país, los sectores que buscan ello luego nos echan a nosotros la culpa”, aseguró el premier el ultimo miércoles.

En ese sentir, Bellido fue claro y contundente en señalarlos por sus intenciones de perjudicar al país con la narrativa de un supuesto fraude electoral, puesto que provocó que la transferencia de Gobierno, entre el exmandatario Francisco Sagasti y Castillo, se dé de manera apresurada.

“Así no es la democracia. Ellos han hecho que el presidente prácticamente esté en vilo hasta unos días antes del 28 de julio y esto ha perjudicado enormemente al país. Y siguen perjudicando al país cuando nos culpa por sus acciones, pero la población se da cuenta claramente de ello, esa estrategia no les va a funcionar”, aseveró.

CASO MARAVÍ

Por otro lado, al ser consultado por interpelación al ministro de Trabajo Iber Maraví, Bellido deslizó la posibilidad de pedir la cuestión de confianza al Congreso.

“De ser necesario vamos a pedir cuestión de confianza, porque esto responde a un tema eminentemente político”, manifestó Bellido acompañado por el ministro de Salud, Hernando Cevallos; la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte; el ministro de Justicia, Aníbal Torres; y ministro de Desarrollo Agrario, Víctor Raúl Maita.

“¿Quién cuestiona al ministro de Trabajo, Iber Maraví?, ¿los trabajadores, los sindicatos, las comunidades campesinas, nuestros hermanos que se levantan a las 4 de la mañana y trabajan? Nosotros no podemos retroceder. Hay un sector evidentemente político que no está de acuerdo con que un campesino esté conduciendo el país, como nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, y, por supuesto, no está de acuerdo con los ministros que ha nombrado”, puntualizó.

Recordemos que Iber Maraví se presentará este jueves 30 de setiembre ante el Congreso de la República, para responder por la investigación que se le imputa por presunta participación de atentados terroristas en el año de 1980. La junta de portavoces será quién tome la decisión sobre si prosigue o no la interpelación al Ministro de Trabajo por estos nexos.

