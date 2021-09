Esto es Guerra vs. Guerreros Puerto Rico: conoce la fecha de su enfrentamiento en Lima

Esto es Guerra anuncia que se enfrentará a Guerreros Puerto Rico el 8 de noviembre. (Foto: EEG Perú)

¡Todo acordado! Johanna San Miguel y Gian Piero Díaz anunciaron el día en que los competidores de Guerreros Puerto Rico llegarán a Lima para el enfrentamiento a sus colegas peruanos.

Cabe precisar que fueron los conductores puertorriqueños los que retaron al equipo peruano y les pidieron que pongan una fecha para la competencia. Además, se burlaron de EEG Perú por perder ante el equipo mexicano.

Fue así que los conductores del reality peruano anunciaron que el 8 de noviembre es la fecha pactada para el enfrentamiento con Guerreros Puerto Rico en el estudio de América Televisión. Asimismo, el Tribunal ordenó a sus competidores entrenar, pues no desean otra derrota.

De otro lado, Johanna San Miguel anunció que solo participarán 6 hombres y 6 mujeres , los cuales serán elegidos por el Tribunal. “Solo serán elegidos los más fuertes”, comentó.

PATRICIO PARODI QUIERE COMPETIR CONTRA GUERREROS PUERTO RICO

Quiere su revancha. Patricio Parodi no logró competir contra Guerreros México tras sufrir una lesión en las primeras competencias, por lo que espera estar recuperado, al 100 %, para su enfrentar a sus colegas de Puerto Rico.

“ En realidad tengo cinco semanas, un mes y una semana para que vengan, así que acá los vamos a esperar, acá van a haber competencias de todo. Creo que no habrá solo competencias de acá como pasó en México, sino que van a haber competencias de acá y competencias de allá”, expresó en un inicio.

El chico reality contó que se encuentra en sus últimas terapias, por lo que su recuperación es inminente. Al modelo le quedan pocas semanas para ponerse a punto, por lo que ya ha empezado a realizar algunas actividades físicas.

“Espero llegar a esa fecha, en realidad ya falta muy poco. Estoy en las últimas sesiones de mi terapia, ya estoy haciendo un poco de ejercicio, pero porque he tenido el músculo dormido casi un mes, entonces recién lo estoy reactivando de a poquitos, pero todavía no puedo competir porque como acá no podemos ir de a poquitos, vamos a ir duro, me podría volver a lesionar”, señaló.

ALEJANDRA BAIGORRIA ARREMETIÓ CONTRA CONDUCTOR DE GUERREROS PUERTO RICO

Alejandra Baigorria mostró su indignación al escuchar el apodo que le puso José Figueroa a Johanna San Miguel. La “Patrona” calificó de malcriado al presentador porque llamó Mumm-ra a la conductora del reality peruano.

“ Eres un malcriado, no te puedes referir así a una mujer . Conozco a mucha gente de Puerto Rico y los estás dejando como unos malcriados, eres una persona baja y malcriada. A la señorita que tienes al costado (la conductora de Guerreros) parece un maniquí. La voy a contratar para mi marca de ropa”, cuestionó.

ROSÁNGELA ESPINOZA EVALÚA RENUNCIAR A ESTO ES GUERRA

Rosángela Espinoza, actual integrante de Esto es Guerra, estaría tentada de renunciar al reality de competencia tras ser suspendida por segunda vez. La influencer no apareció ayer en las pantallas de América TV.

“No llegué a la reunión de las 6 p.m. (nos avisaron el día de hoy a las 4:17 p.m.) Se me complicó llegar. Ni modo, a acatar”, informó a través de su Instagram. Incluso, aseguró que prefería quedarse en casa que ir a los estudios de Pachacamac. “Prefiero mil veces grabar tiktoks acá o hacer algo que quedar atrapada en este tráfico... acabo de ver que hay un embotellamiento que da miedo”, indicó.

