Rodrigo González recordó cómo llamaba Magaly Medina a Ethel Pozo cuando era niña: “Le hacía bullying”

Rodrigo González dio a conocer cómo se burlaba Magaly Medina de Ethel Pozo por su peso cuando era niña. (Foto: Instagram)

Rodrigo González no pudo evitar recordar que Ethel Pozo fue expuesta en televisión nacional cuando era una niña. Asimismo, el conductor de Amor y Fuego dio a conocer los calificativos que le puso Magaly Medina en aquella época.

Este momento se dio cuando el popular ‘Peluchín’ hablaba sobre la denuncia que realizó Juan Victor contra Andrea San Martín por publicar videos de su hija mientras se baña con Sebastián Lizarzaburu.

El conductor de Amor y Fuego señaló que a él le ‘aterroriza’ la idea de que los más pequeños sean expuestos en televisión, pues muchas personas se atribuyen el derecho de criticarlos y hablar mal de ellos, como sucedió con la ahora animadora de América Hoy.

“Mira Gisela exponía tanto a Ethel desde el primer programa que se sentó ahí, que Magaly se sentía con derecho a llamarla “Chiquigorda” a una criatura y hacerle bullying. ¿Te das cuenta en lo que puede terminar todo eso?” , dijo ‘Peluchín’.

SUSY DÍAZ Y FLORCITA POLO

Otro caso del que habló Rodrigo González fue el de Florcita Polo, quien desde pequeña aparecía al lado de su mamá Susy Díaz en los diferentes programas de televisión que la artista visitaba para hablar sobre su vida personal.

“Florcita lo mismo con Susy Díaz y todo lo que le decían porque Susy la exponía. Entonces hay gente que cree que tiene libertad de sobrepasarse pretexto que los padres lo están exponiendo y sí, lo están exponiendo”, indicó.

JUAN VICTOR SE ENFRENTA A ANDREA SAN MARTÍN

Juan Victor furioso con Andrea San Martín por permitir que su hija sea expuesta en redes sociales. La gota que derramó el vaso fue un video publicado por la misma modelo donde se puede observar a Sebastián Lizarzaburu enseñándole a la pequeña Lara a bañarse.

“ Que se dejen de estar exponiendo a mi hija; que se deje, su pareja (de exponerla) Su integridad física y mental se está viendo expuesta . Lo he conversado con psicólogos”, fue el claro mensaje que dejó el expiloto de avión.

ANDREA SAN MARTÍN PIDE AUMENTO DE PENSIÓN

En conversación con Amor y Fuego, Juan Victor dio a conocer que Andrea San Martín le pidió un aumento de pensión alimenticia para su pequeña de solo 3 años. El joven señaló que hace poco perdió su trabajo, por lo que no podría pagar lo que le pide la exmodelo.

“No se llegó a un acuerdo y no fue por mi parte (...) Sí un monto, no te voy a decir si quiere tanto (dinero), pero es algo que no es justo para alguien que está 14 días al mes con su hija”, comentó Sánchez.

ANDREA SAN MARTÍN Y SEBASTIÁN LIZARZABURU SE RECONCILIARON

La pareja se conoció en el año 2013, en el extinto programa de competencia Bienvenida la tarde. La química fue tal que iniciaron una relación a solo cinco días de verse por primera vez. Sin embargo, tras el embarazo de la modelo, las cosas entre ellos se complicaron y terminaron de la peor manera.

Años más tarde, la ahora influencer confirmó en el set de Magaly Medina que retomó su relación con el popular ‘Hombre Roca’ en abril de 2021. “Hemos conversado mucho sobre eso. Lo que yo sentí era lo mismo que ella también sentía. Nunca desapareció ese amor, esa complicidad, esa química que existía entre nosotros”, afirmó Lizarzaburu.

SEGUIR LEYENDO: