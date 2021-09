Más del 40% de sus plazas quedaran desiertas porque no se alcanzó el primer puntaje mínimo de 900 puntos. | Foto: Agencia Andina

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció este lunes que mediante la resolución Rectoral N° 061092-2021-R/UNMSM se ha reducido el puntaje mínimo de ingreso en el último examen de admisión para que se complete las vacantes declaradas desiertas (por no alcanzar el puntaje mínimo anterior). Por lo tanto, quienes no alcanzaron una vacante por no superar el puntaje mínimo podrían haber ingresado a la Decana de América.

Para saber conocer los nuevos resultados de examen admisión a San Marcos tras reducción de puntaje mínimo, revisa este link y haz clic en tu modalidad de ingreso y en la escuela profesional a la que postulaste para saber si ingresaste.

Cabe señalar que la UNMSM redujo el puntaje mínimo de ingreso de su último examen de admisión de 900 a 450, luego de que más del 40% de sus plazas quedaran desiertas, según datos de su Oficina Central de Admisión (OCA).

La decisión fue cuestionada por algunos egresados de esa casa de estudios ya que implicaría que algunos hayan ingresado obteniendo 5.5/20.

El examen de admisión de la @UNMSM_ es sobre 2000 puntos, como hay un ligero puntaje en contra por respuesta mal contestada, el mínimo para el ingreso fue siempre 900. Hoy se ha rebajado a 450 puntos porque quedaron 40% de plazas desiertas. Algunos ingresarán obteniendo 5.5/20.☹️ pic.twitter.com/TAq4dB8Oux — Marcel Velázquez (@Marcelvelazq) September 27, 2021

NUEVO EXAMEN DE ADMISIÓN DE LA UNMSM

Los estudiantes de universidades públicas o privadas no licenciadas por la Sunedu podrán participar el próximo sábado 9 de octubre en un examen de admisión presencial que desarrollará la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

Voceros de la Oficina Central de Admisión (OCA) informaron que, bajo esta nueva prueba de ingreso por Traslado Externo Extraordinario, se ofrecerá 642 vacantes, las cuales están divididas en 16 escuelas profesionales.

Entre las carreras con una mayor oferta en esta edición se encuentran administración (120), administración de turismo (112) y contabilidad (100).

Todos los interesados en participar de este proceso tendrán que adquirir primero el reglamento de admisión respectivo. Esta evaluación especial contará con una estructura de 80 preguntas distribuidas en 30 de habilidades matemáticas y verbales, junto a 50 sobre distintas asignaturas de conocimientos.

La Decana de América subrayó que las vacantes ofertadas para este proceso son exclusivamente para estudiantes de universidades no licenciadas y que no estén inmersos en ninguna sanción disciplinaria por la universidad de origen.

La implementación de esta nueva modalidad de ingreso en un proceso excepcional será posible luego de que el Ministerio de Educación aprobara la norma técnica “Condiciones y disposiciones para el financiamiento de la movilidad de estudiantes de universidades con licencia institucional denegada a universidades públicas licenciadas”.

Los postulantes que deseen participar de esta modalidad de examen de admisión podrán inscribirse hasta el 4 de octubre a través de un enlace que será habilitado en la página web de la Oficina Central de Admisión (OCA).

Cabe indicar que el 4, 5, 11 y 12 de setiembre San Marcos desarrolló su primer examen de admisión presencial desde el inicio del estado de emergencia por la pandemia del covid-19.

La evaluación, que se desarrolló al aire libre en el estadio y otros espacios abiertos de la Ciudad Universitaria, fue calificado de exitoso por la rectora Jerí Ramón Ruffner, quien anunció un nuevo examen ordinario para diciembre.

(Con información de Agencia Andina)

SEGUIR LEYENDO