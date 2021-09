Montoya revela posible censura contra premier Bellido: “Es un proceso lo que tenemos que seguir”

Jorge Montoya anunció una moción de interpelación en contra del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros. Foto: Agencia Andina.

Jorge Montoya anunció una moción de interpelación en contra del titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Guido Bellido, en busca de que este explique sus intenciones sobre nacionalizar el gas de Camisea.

El parlamentario de Renovación Popular enfatizó en que, si los argumentos de Bellido no son convincentes, se buscarán las firmas en busca de censurarlo .

“Hemos levantado nuestra voz de protesta ante esta situación gravísima para la estabilidad jurídica del país, la economía. El procedimiento que se va a seguir en el Congreso va a estar de acuerdo a ley”, explicó Montoya a RPP.

“Se ha hecho ya un pedido de presentación del ministro, de informe, que lo ha hecho la congresista Patricia Chirinos. La censura viene después de eso. Es un proceso lo que tenemos que seguir. Primero que presente su descargo, luego termina eso y, de no haber solución, sigue la censura”, dijo el legislador para RPP.

Según el congresista, una eventual censura sería posible debido a que una gran mayoría de legisladores están en contra de las medidas adoptadas por el primer ministro.

“Consideramos que sí tenemos los votos. Aún no hemos corrido la moción. Eso lo vamos a hacer el día del pleno en la mañana. Pero consideramos que, por las conversaciones que hemos tenido de manera individual con muchos congresistas, están la gran mayoría en esta línea”, agregó.

Ha sido un mensaje agresivo y de mala fe. No se puede trabajar así.

Jorge Montoya considera que solo basta con la intención de “nacionalizar una empresa” para que Guido Bellido sea censurado, puesto que dicha medida no estaba contemplada en el plan de gobierno ni en el mensaje a la nación entonado por Pedro Castillo.

“(Debemos censurarlo) por la nacionalización de una empresa. Eso no está en ningún sitio del plan de gobierno del presidente cuando lo anunció el 28 de julio en su mensaje a la nación (...). La renegociación que pidió la pidió con la amenaza de la nacionalización o la estatización al costado. Ha sido un mensaje agresivo y de mala fe. No se puede trabajar así”, aseveró.

Por último, resaltó que las acciones que se realizan desde el ejecutivo son discordantes con el discurso que manejan con la población. “Yo dudo de todo lo que dicen. Solamente compruebo con los hechos las acciones. Las acciones que vienen realizando son contradictorias entre ellos”, señaló.

“PARECE QUE HUBIERA TRES PRESIDENTES”

Tras los dimes y diretes en la política peruana, el periodista César Hildebrant, a través de un nuevo podcast, opinó sobre la gestión del presidente Pedro Castillo y el papel que en esta desempañan sus correligionarios Guido Bellido y Vladimir Cerrón, primer ministro y líder de Perú Libre, respectivamente.

“Bellido sigue haciendo de las suyas, Castillo sigue callando. Y estamos en la anarquía. Parece que hubiera tres presidentes: Bellido, Castillo y Cerrón. Es un caos”, manifestó en la última edición del podcast “Hildebrandt en sus trece”.

Para Hildebrant, “Bellido sigue haciendo de las suyas” tras conocer que el Presidente de Consejos de Ministros, Guido Bellido, y el ministro de Energías y Minas, Iván Merino, acudieron el último lunes a las oficinas de PlusPetrol para entregar personalmente un oficio que formaliza el inicio de las negociaciones sobre el gas de Camisea.

Como se recuerda, hace unos días el periodista calificó de “patético” el actuar del PCM ya que su “gabinete no le hace caso” en referencia a la permanencia del Ministro de Trabajo, Iber Maraví, en su puesto.

“El problema de Bellido no es que los periodistas se laven o no las orejas, el problema de Bellido es patético, es que los ministros no le hacen caso y él es el presidente del Consejo de Ministros. Y ahí está el señor Íber Maraví. ¡Te vas!, no me voy, ¡te vas!, no me voy. Voy donde el presidente y vas a ver”, sostuvo.

