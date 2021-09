Evo Morales alienta la convocatoria de una Asamblea Constituyente en Perú

Fotografía de archivo del expresidente de Bolivia Evo Morales. EFE/ Jorge Ábrego

Lima, 25 sep (EFE).- El expresidente boliviano (2006-2019) Evo Morales alentó este sábado en Perú la convocatoria de una Asamblea Constituyente para "refundar" el país, como hizo él en Bolivia, que pasó "del estado colonial al estado plurinacional".

Morales apoyó así la iniciativa del partido oficialista Perú Libre durante su intervención en el Primer Congreso Nacional de Juventudes de esta formación política socialista, celebrado en la sureña ciudad de Arequipa.

"Yo saludo los gritos de la Asamblea Constituyente. Les digo a los jóvenes que encabecen la Asamblea Constituyente", dijo Morales durante su discurso.

"Es una nueva refundación para Perú, como se hizo en Bolivia. Es una enorme responsabilidad y no estamos lejos. Estamos con la verdad, la razón y la justicia", agregó.

El exgobernante boliviano reconoció haberse sorprendido con el triunfo en las elecciones presidenciales de Perú Libre con el profesor de escuela rural y líder sindical del magisterio Pedro Castillo al frente.

Morales fue uno de los principales apoyos externos de Castillo durante la polarizada campaña electoral donde enfrentó a la derechista Keiko Fujimori, e incluso publicó en redes sociales una foto de ambos tomada en Bolivia en 2018 durante un encuentro sindical de profesores de Latinoamérica.

Esta es la tercera vez que el expresidente boliviano visita Perú desde que Castillo asumió oficialmente el cargo de presidente.

Anteriormente, Morales había visitado Perú para presenciar la ceremonia de asunción de Castillo y posteriormente para participar en un acto inaugural del sindicato de docentes fundado por propio presidente peruano.

En esta nueva aparición pública, el exmandatario boliviano insistió en lograr la unidad de la izquierda para enfrentar a la oposición, lo que "a veces cuesta, pero es posible cuando hay convicción y no solo ambición".

La Asamblea Constituyente es uno de los puntos del programa electoral con el que llegó al poder Castillo y el partido Perú Libre, con el objetivo de reemplazar la Constitución actual, vigente desde 1993 tras el "autogolpe" de Estado del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

Sin embargo, la carta magna en vigor no permite la convocatoria de una Asamblea Constituyente a menos que sea modificada por parte del Congreso, donde la izquierda no tiene mayoría para ello.

De manera paralela, Perú Libre está reuniendo firmas para intentar convocar un referéndum donde se pregunte a la población si quiere o no una nueva Constitución.