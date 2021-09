Canciller Maúrtua en el Congreso: “El Perú no ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela”

Óscar Maúrtua confirmó que en la reunión con Castillo se abordaron los temas del retorno de migrantes venezolanos y la posible compra de productos peruanos por parte de Venezuela. | Foto: Agencia Andina

El canciller, Óscar Maúrtua, asistió la tarde de este martes, a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso para aclarar, entre otras cosas, la reunión que sostuvieron el presidente de la República, Pedro Castillo, y el jefe de Estado de Venezuela, Nicolás Maduro, en México durante Cumbre CELAC, un encuentro que no se encontraba en la agenda del mandatario peruano.

Maúrtua explicó que la presencia de Maduro en la CELAC no estaba prevista y por eso no se había agendado ninguna reunión con el cuestionado presidente venezolano.

“La presencia de Nicolás Maduro en la CELAC, en México, no estaba prevista, ya que la presidencia pro tempore había confirmado que la delegación venezolana estaría encabezada por su vicepresidenta, Delcy Rodríguez”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores.

Óscar Maúrtua aclaró que la reunión “espontánea” se dio en el marco del principio de igualdad jurídica de los Estados de la CELAC.

“ Este encuentro se produjo teniendo en cuenta el principio de igualdad jurídica de los Estados , así como la declaración de principios referentes a las relaciones amistosas y a la cooperación entre los Estados, en los márgenes de la reunión plenaria de la sexta cumbre de la CELAC, que como todo espacio multilateral, es el espacio propicio para generar no solo reuniones bilaterales previamente coordinadas, sino también encuentros espontáneos que promueven intercambio de opiniones y negociaciones de pasillo”, indicó.

¿QUÉ TEMAS TOCARON CASTILLO Y MADURO?

Como ya lo había adelantado Nicolás Maduro, Óscar Maúrtua confirmó que en la reunión con Castillo se abordaron los temas del retorno de migrantes venezolanos y la posible compra de productos peruanos por parte de Venezuela.

El canciller reveló que él acompañó a Castillo en el encuentro que calificó como “breve”.

RELACIONES DIPLOMÁTICAS NO ROTAS

Por otro lado, el canciller Maúrtua resaltó que el Perú no ha roto en ningún momento relaciones diplomáticas con Venezuela, por lo que la reunión entre ambos presidentes no estaría fuera de la política exterior del país.

“El Perú no ha roto relaciones diplomáticas con la República Bolivariana de Venezuela. La mismas se han mantenido durante los sucesivos gobiernos del Perú”, apuntó y agregó que por eso se mantienen abiertos los Consulados Generales del Perú en Caracas y Puerto Ordaz, en Venezuela.

LA CRISIS QUE GENERÓ LA REUNIÓN

La reunión entre el presidente Pedro Castillo y el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, se había convertido en un problema para el Ejecutivo, ya que el encuentro no estaba previsto en la agenda del mandatario peruano y su realización significaría el reconocimiento de Maduro como presidente de Venezuela por parte del Perú, otro hecho que iría en contra de un comunicado oficial de cancillería de 2019 en la que el Perú reconocía a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela.

Las discrepancias iniciaron el 20 de setiembre, cuando el vicecanciller Luis Enrique Chávez afirmó que el Perú no reconoce autoridades legítimas en Venezuela desde el 5 de enero.

“El Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas. (...) El Grupo de Lima no ha emitido ningún pronunciamiento desde el 5 de enero de este año, ni siquiera eso pertenece a la actual gestión”, señaló el vicecanciller a la prensa durante una actividad oficial.

Tras estas declaraciones, el presidente del Consejo de Ministro, Guido Bellido, desmintió al vicecanciller y reveló que el presidente Pedro Castillo se había reunido con Nicolás Maduro en México.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además, en una entrevista posterior afirmó que Venezuela es un país que “viene construyendo su propia democracia”.

“De ninguna manera puedo considerar a un hermano país (Venezuela) una dictadura, es un país que viene construyendo su propia democracia”, dijo.

SEGUIR LEYENDO