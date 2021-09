Reinas del Show: Yolanda Medina se ausenta de la competencia de baile por esta razón

La ausencia de Yolanda Medina en Reinas del Show preocupó a fans. (Foto: Instagram)

Yolanda Medina sorprendió la noche del último sábado al no presentarse en el set de Reinas del Show . Tras varios rumores sobre una posible renuncia al reality de baile, Melissa Paredes y Janet Barboza, conductoras de América Hoy, explicaron qué pasó con ella.

Las presentadoras de televisión anunciaron una entrevista con la líder de Alma Bella, quien explicaría el por qué de su ausencia. Sin embargo, Yolanda Medina no acudió a los estudios de América TV.

Con el fin de tranquilizar a la audiencia, Melissa Paredes y Janet Barboza decidieron despejar ciertas dudas sobre Yolanda Medina, participante de Reinas del Show.

“Seguramente usted como público, fiel televidente de Reinas del Show y de América Televisión, se estará preguntando qué fue lo que pasó con la participante Yolanda Medina en esta última gala”, señaló Barboza en un inicio.

Tras ello, Janet Barboza explicó que Yolanda Medina no logró presentarse en América Hoy y en Reinas del Show por motivos de salud .

“Nos reservamos qué es lo que sucede con ella porque así lo ha pedido, por supuesto, para proteger a sus seres más cercanos y queridos”, agregó la conductora.

Por su parte, Melissa Paredes aseguró también que su ausencia en el programa de Gisela Valcárcel se debe, netamente, a temas de salud.

“Así es, Yolanda ha pedido que no se toque más este tema. Estamos diciendo que es por temas de salud y no por otra cosa. Por favor, no vayan a estar inventando ”, dijo.

Por último, la esposa de Rodrigo Cubas indicó que Yolanda Medina pronto se reincorporará a la competencia, aunque no señaló la fecha de su posible regreso.

NO ESTUVO EN REINAS DEL SHOW

Yolanda Medina decidió no asistir a la cuarta de Reinas del Show, pese a que varios de sus seguidores esperaban verla desenvolverse en la pista de baile.

Ante ello, los usuarios empezaron a especular sobre una posible renuncia de último minuto, ya que horas antes del inicio del programa la cantante compartió imágenes promocionales del concurso de baile .

Pese a la curiosidad de los fans, ni Yolanda Medina ni Gisela Valcárcel explicaron el por qué su ausencia la noche del sábado 25 de septiembre.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus fieles seguidores fueron las conmovedoras declaraciones de Yolanda Medina en El reventonazo de la chola, emitido ese mismo sábado, donde confesó que estaba atravesando un duro momento en su vida.

“Tengo un sentimiento muy grande y encontrado. Yo, como artista, no deseo hablar de mi vida privada, nadie sabía incluso que el papá de mi hija había fallecido de una enfermedad tan dolorosa como es el cáncer , pero Dios quiere que las cosas sucedan así”, dijo con voz entrecortada.

Tras quebrarse ante cámaras, Yolanda Medina confesó que no le gusta contar sus intimidades en televisión nacional, ya que considera que es una mujer lo suficientemente fuerte para afrontarlo a solas.

“Siempre demostré que todas las mujeres podemos lograr lo que podemos y no se deben rendir ante cualquier cosa que les pueda pasar, ya sean enfermedades o pérdidas”, dijo.

LAS SENTENCIADAS DE LA CUARTA GALA

En la cuarta gala de la segunda temporada del programa de Gisela Valcárcel, de este sábado 25 de septiembre, Vania Bludau, Milena Zárate y Diana Sánchez quedaron sentenciadas.

Vania Bludau obtuvo 37 puntos, Milena Zárate 40 puntos al igual que Diana Sánchez con 40 puntos. En tanto, Isabel Acevedo se llevó los mejores pasos de la noche con 44 puntos.

