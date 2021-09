Vargas Llosa criticó los ataques de AMLO a la prensa: “No me parece que esa sea la función de un presidente”

De nueva cuenta el escritor peruano y premio Nobel de Literatura en 2010, Mario Vargas Llosa, criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por sus constantes ataques hacia la prensa que señala las deficiencias de su gobierno.

Durante su participación de este miércoles en el foro “Los desafíos de la libertad de expresión” que organizan la Fundación de la Libertad y la Universidad de Guadalajara (UdeG), el autor de La ciudad y los perros indicó que AMLO use sus conferencias matutinas para descalificar a los medios “transgrede sus funciones”. Además, dijo que esta política del gobierno mexicano implementada desde que asumió el poder en 2018, le resta “popularidad” y “eficiencia” al mandatario.

“La verdad no me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa, y muchas veces censurando, atacando a los propios periodistas [...] No me parece que esa sea la función de un presidente, y creo que él transgrede un poco esa función porque piensa, tal vez, que le da más popularidad, pero no sé si le da más popularidad o más bien la reduce”