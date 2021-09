Pedro Aquino feliz por regresar a la selección peruana: “A ponerle corazón”

Pedro Aquino volvió a la selección peruana y expresó su felicidad en las redes sociales. (Foto: AFP)

Pedro Aquino volvió a ser considerado por Ricardo Gareca y se sumará a los entrenamientos de la selección peruana en los próximos días. El jugador del América de la Liga MX estará presente en la fecha triple de octubre, donde la ‘Bicolor’ se enfrentará a Chile, Bolivia y Argentina.

A través de su cuenta de Instagram, el volante de la ‘Blanquirroja’ mostró su felicidad por volver a vestir los colores de la camiseta nacional. Asimismo, compartió una imagen del partido que jugó contra Brasil de Neymar.

“¡Feliz de una nueva convocatoria con mi selección! A ponerle corazón, siempre con respeto y humildad. Va lo mejor de mí” , escribió Pedro Aquino en la mencionada red social, donde actualmente tiene más de 800 mil seguidores.

Cabe precisar que no solo el popular ‘Roca’ regresa a la ser parte de la selección peruana, otros seleccionados que no eran considerados desde hace varias fechas también retornan para ganarse un espacio en el once titular que enfrentará a Chile en el Estadio Nacional de Lima.

La presencia de Jefferson Farfán y Carlos Zambrano resaltó, pero también llamó la atención la presencia de Santiago Ormeño, quien volvera a vestir la camiseta de la ‘Bicolor’ tras haber participado en la Copa América de Brasil.

“Muy contentos de vestir estos colores. Vamos Selección Peruana”, fue el comentario de ‘Ormedeus’ al conocer su convocatoria, pues será la primera vez que participe con el equipo de todos en una cita premundialista.

LISTA COMPLETA DE CONVOCADOS A LA SELECCIÓN PERUANA PARA LA FECHA TRIPLE DE OCTUBRE

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City), Carlos Cáceda (FBC Melgar) y José Carvallo (Universitario de Deportes).

Defensas: Jhilmar Lora (Sporting Cristal), Luis Advíncula (Boca Juniors), Luis Abram (Granada), Anderson Santamaría (Atlas), Miguel Araujo (Emmen), Carlos Zambrano (Boca Juniors), Christian Ramos (César Vallejo), Alexander Callens (New York City), Miguel Trauco (Saint Étienne) y Marcos López (San Jose Earthquakes).

Volantes: Wilder Cartagena -(Al-Ittihad Kalba), Renato Tapia (Celta de Vigo), Pedro Aquino (América), Yoshimar Yotún (Cruz Azul), Christofer Gonzales (Sporting Cristal), Christian Cueva (Al-Fateh), Edison Flores (DC United), Sergio Peña (Malmo FF), André Carrillo (Al-Hilal), Raziel García (Cienciano), Yordy Reyna (DC United) y Gabriel Costa (Colo Colo).

Delanteros: Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders), Paolo Guerrero (SC Internacional), Gianluca Lapadula (Benevento), Santiago Ormeño (Club León) y Jefferson Farfán (Alianza Lima).

PARTIDOS DE OCTUBRE

Perú vs Chile

7 de octubre / 8:00 p.m. Lima - Estadio Nacional

Bolivia vs Perú

10 de octubre / 3:00 p.m. La Paz - Estadio Hernando Siles

Argentina vs Perú

14 de octubre / 6:30 p.m. Buenos Aires - Estados Monumental de River Plate

CARRILLO SE ENCUENTRA LESIONADO

André Carrillo fue convocado a la selección peruana para la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022, pero no llegará al 100 % para enfrentar a Chile este jueves 7 de octubre, pues su club, el Al-Hilal, comunicó que sufrió una lesión en la parte baja de la espalda.

“André Carrillo ha sido diagnosticado con una pequeña fractura en la parte baja de la espalda y pasará por un programa de tratamiento y rehabilitación durante cuatro semanas”, se puede leer en el comunicado del cuadro asiático.

Por su parte, Ricardo Gareca confía en que la ‘Culebra’ se puede recuperar y jugar uno de los tres partidos. “ Esperamos que Carrillo pueda estar en uno de los partidos. Creemos oportuno la chance de tenerlo los días con nosotros y que se adelante su recuperación. Vamos a ver si puede llegar para el tercer partido”, indicó.

