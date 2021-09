Flor M. Salvador impresionada con su éxito en Perú: “Creo que voy a hacer que mi personaje viaje a Lima”

Flor M. Salvador, la escritora mexicana que empezó en Wattpad ahora tiene libros vendidos hasta en España. (Instagram/Cosmo Editorial)

En Perú, la categoría más vendida es la infantil-juvenil, que representa alrededor del 30% de las ventas de la librería Crisol, según reportaron en mayo pasado, y viene en crecimiento permanente desde hace unos años. Este dato puede dar luces de lo que ocurrió en Lima en los últimas semanas: miles de jovencitas se apostaron en cada uno de los eventos donde se presentaba la escritora mexicana Flor M. Salvador.

Si bien para muchos su nombre puede no ser tan conocido, hay una corriente de lectores nuevos que devoran ejemplares de literatura juvenil. Muchas veces, los escritores tocan temas cotidianos y le dan un giro de romance, dramático o de ficción.

En el caso de Flor M. Salvador (24 años) empezó a subir sus textos a la plataforma Wattpad bajo el nombre Ekilorhe . Es aquí donde apareció su primera novela ‘Boulevard’, que luego fue publicada de la mano de una editorial. Actualmente viene promocionando su segundo libro ‘Silence’ que habla de las relaciones humanas y de cómo conectamos con las personas de nuestro entorno. Sin dejar de tocar temas como la muerte.

La mexicana saltó a las noticias la semana pasada, cuando en la feria Lima Lee generó un tumulto de miles de adolescentes que hicieron largas colas por verla. De hecho una de las cosas que más le llamó la atención es que dos chicas se quedaron a dormir en la puerta del Parque de la Exposición haciendo cola para recibir los tickets para ingresar primeras a la feria del libro.

“Realmente no me lo imaginaba [todo lo que generaría su llegada a Perú]. En redes sociales [tiene 455 mil seguidores en Instagram] es algo diferente, porque ves la cantidad de personas que te siguen, y te comentan, y cosas por el estilo. Pero otra cosa es presenciarla, estar ahí con ellas y ver la cantidad de personas que te siguen, y en un solo país. Es sorprendente”, le cuenta a Infobae.

Salvador ha recorrido Ecuador y Perú, y es en Lima donde ha visto un boom de lo que puede generar sus libros. ¿Cómo se explica este éxito? Asegura que es porque lo que escribe les gusta demasiado, “tal vez que las historias tengan un final un poco diferente, porque mis historias son demasiado tristes y aún así siguen aquí, no sé si asustarme o sorprenderme”.

De hecho ha formado una comunidad interesante con sus lectores. La conexión que ha generado cree que se debe a que es muy transparente con ellos. “Realmente en mis redes sociales les hablo como si nos conciéramos de toda la vida. Ellos son como mi sicólogo. Si tengo un problema se los cuento y ellos empiezan a darme consejos”. Toda esta situación hace que estén un poco más unidos. Aunque Flor reitera que no es muy consciente de todo lo que le está pasando.

Dice que no le gusta usar la palabra fans. Cuando le preguntan, ella dice que son como su familia, o sus ‘besties’ (mejores amigas). “Me di cuenta que no tenía una ‘bestie’ y ellos se quedaron como mis ‘besties’”, dice.

SOBRE SUS LIBROS

“Cuando escribo, escribo mucho para mí, escribo las historias que me gustaría leer, lo que me gustaría que pasara o cosas por el estilo. Siento que si escribo de corazón sé que le va a gustar a los demás”, expresa Salvador sobre sus obras y por qué tienen tanta pegada en sus lectores.

Respecto a sus libros, comenta que el primero es de romance drama y el segundo es una novela juvenil de drama que trata también lo que es romance y amistades. A futuro tienen en mente adentrarse a lo que es la fantasía , “es un género para dar un salto increíble entre lo que escribo y lo que me gustaría escribir”. Aunque todavía no lo da por hecho, es algo que está entre sus planes y lo haría a manera de exploración.

¿Es posible que incluya algo de Perú en sus próximas publicaciones? Flor asegura que es algo que ha considerado. “Me gustó mucho la parte de Barranco, donde está el Puente de los Suspiros, tengo una amiga escritora de Perú, y me enseñó una parte que es como París donde ponen candados. Me gustó demasiado. Y le dije, creo que voy a hacer que mi personaje viaje a Lima para poner esta escena. Me dijo que ojalá que sí para que esté presente Perú” .

Finalmente, Salvador se describe como una persona positiva, aunque quizás no tenga vibra siempre arriba, es lo que busca transmitir a los demás. “Siempre voy a alentar a las personas a cumplir sus useños y metas. Y me gustaría que lean mis libros (risas). Me gusta que la relación con las personas crezca, con la familia que hemos creado con los lectores”, apunta.

