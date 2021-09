Ministros de Estado se enfrentan a Guido Bellido por desmentir a vicecanciller sobre posición de Perú frente a Venezuela

Guido Bellido desmiente a canciller por posición de Perú ante dictadura en Venezuela. (Foto: Agencia Andina)

El primer ministro, Guido Bellido, volvió a generar polémica al desmentir la afirmación del vicecanciller, Luis Enrique Chávez, quien había asegurado que el Perú no reconoce autoridad legítima en Venezuela. A través de sus redes sociales, el premier no solo dijo que lo dicho por el diplomático no es cierto, sino que reveló que el presidente, Pedro Castillo, tuvo una reunión con Nicolás Maduro y que “el canciller y su adjunto tienen las puertas abiertas”.

“Desmiento afirmación de vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no le gusta tienen las puertas abiertas“, escribió Bellido.

Estas declaraciones han desatado una nueva crisis dentro del gabinete ministerial, pues de acuerdo a Luis Enrique Chávez, la postura peruana era de no reconocer una autoridad legítima en el país bolivariano.

Chávez indicó que el Perú no reconoce autoridades legítimas en Venezuela, tras ser consultado sobre si el Gobierno admite a Nicolás Maduro o a Juan Guaidó como presidente venezolano. “El Perú ha declarado que desde el 5 de enero en Venezuela no hay autoridades legítimas”, señaló durante una actividad oficial.

Ante la consulta de si, específicamente, el Perú no reconoce ni a Nicolás Maduro ni a Juan Guaidó como presidentes, el vicecanciller insistió en su respuesta. “Esa es la posición del Perú. Yo le estoy diciendo cuál es la posición, si ustedes desean otro matiz, ya no es esa posición. En este momento, la posición del Perú, reitero, es que desde el 5 de enero no reconoce ninguna autoridad legítima en Venezuela”, señaló.

MINISTROS APOYAN A CANCILLER

En tanto, el ministro del Interior, Juan Carrasco Millones, aseguró que los titulares de las diversas carteras del gobierno de Pedro Castillo están con el canciller Óscar Maúrtua y el vice canciller tras las declaraciones vertidas en redes sociales por el primer ministro.

“Nosotros estamos designados por el presidente de la República, será él quien determine cualquier situación, cualquier tipo de opinión. Respetamos la opinión de cualquier ministro, en el Consejo de Ministros hay democracia”, expresó.

Recalcó que respeta las declaraciones de Bellido, pero que todos los ministros “estamos de acuerdo con lo señalado por el encargado de Relaciones Exteriores, que en este caso es el canciller Maúrtua. Estamos nosotros en esa línea. Nosotros estamos con el canciller Maúrtua”.

¿CUÁNDO SE REUNIÓ CASTILLO CON MADURO?

Según el tuit del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, el presidente del Perú, Pedro Castillo se reunió con Maduro para dialogar y solucionar la situación migratoria que se vive a diario en nuestro país, pero no dio más detalles de la fecha en que ambos personajes se reunieron ni en qué lugar.

Incluso, cuando la prensa quiso abordar a Bellido durante una ceremonia de inauguración del seminario “Prospectiva de investigación científica en el Mar de Grau”, organizado por la Marina de Guerra, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, pero él habría dado la orden de negar el ingreso a los medios de comunicación para luego salir sin dar declaraciones.

CÉSAR HILDEBRANT CRITICA A BELLIDO

El periodista César Hildebrant estuvo como invitado en el programa ‘Nada está dicho’ de Rpp dónde hablo de ciertos temas de la coyuntura política del Perú, pero sobre todo opinó sobre el manejo del Gabinete del presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

El director del semanario ‘En sus trece’, aseguró que el problema del premier es que su “gabinete no le hace caso”, se refirió así al caso del Ministro de Trabajo, Iber Maraví.

“El problema de Bellido no es que los periodistas se laven o no las orejas, el problema de Bellido es patético, es que los ministros no le hacen caso y él es el presidente del Consejo de Ministros. Y ahí está el señor Íber Maraví. ¡Te vas!, no me voy, ¡te vas!, no me voy. Voy donde el presidente y vas a ver”, manifestó.

“El señor Bellido tiene un grave problema, sus ministros no le hacen caso, y claro la venganza es ‘lávate el oído. Pero tendríamos que decirle: tú sácate la banda que tienes puesta porque la verdad es que el ridículo es espantoso”, increpó.

