Visita Machu Picchu: ¿Cómo y dónde comprar boletos de tren?

¿Estás planeando tu visita a Cusco y quieres conocer Machu Picchu? Si eres un turista extranjero o peruano, te contamos los cambios que se han presentado en los viajen en tren, en medio de la pandemia por coronavirus que sigue latente en todo el Perú.

Para llegar a la Maravilla del Mundo debes transportarte a través de un tren. Los interesados, pueden hacer la compra por la modalidad online, haciendo la reserva con sus datos personales.

Toma en cuenta que para ingresar a Machu Picchu, también puedes adquirir tus boletos a través de la plataforma oficial.

¿CÓMO COMPRAR BOLETOS DE TREN PARA IR A MACHU PICCHU?

Sigue estos pasos para poder visitar este lugar histórico de Perú, nombrado una de las 7 Maravillas del Mundo .

- Primero, ingresa a la página web oficial de https://www.perurail.com/

- Dirígete a la opción “busca tu tren”. Puedes elegir solo de ida o ida/vuelta.

- Elige tu destino y ruta del tren.

- Seleccionas las fechas en las que deseas viajar y cuántos pasajeros son (adultos o niños).

- Haces clic en el botón amarillo para buscar horarios y tarifas.

- En la pantalla podrás ver toda la información de tu viaje de ida o ida/vuelta, adicionalmente los horarios de salida y llegada.

- Al lado izquierdo encontrarás la tarifa regular por persona y tarifa promocional (opcional).

- Cuando verifiques los primeros datos, haces clic en el botón continuar.

- Deberás completar los datos personales de cada pasajero (nombres, apellidos, fecha de nacimiento, nacionalidad, tipo de documento, número de documento, sexo, teléfono, e-mail y confirmar e-mail).

- El siguiente paso es realizar el pago de los boletos de tren. Recibirás una notificación de compra y podrás ver tus tickets comprados, los cuales deberás mostrar para abordar el tren.

RECOMENDACIONES

- La ciudadela de Machu Picchu está ubicada en ceja de selva, por lo que se recomienda que durante el viaje utilice bloqueador, sombrero o gorra, lentes de sol y repelente.

- Debido a una nueva regulación para la entrada a la ciudadela de Machu Picchu, a partir del 1 de enero 2019, las entradas tienen una hora de ingreso, desde las 6:00, 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 y 14:00

- Las entradas solamente podrán usarse una vez en el día y en el horario elegido.

¿QUÉ DEBO LLEVAR PARA MI VIAJE?

El uso de mascarilla y protector facial es de manera obligatoria para todas las personas que ingresen a la estación de trenes, vagones y deben ser utilizados durante todo el viaje.

¿QUÉ DOCUMENTOS DEBO PRESENTAR PARA ABORDAR EL TREN?

Deberás mostrar tu pasaporte o documento de identidad, portar de manera digital tu tarjeta de embarque, y presentar de manera digital o física la Ficha Sintomatológica COVID -19 , mediante una Declaración Jurada, correctamente completada y firmada con una antigüedad de no más de 24 horas previas a la fecha de viaje, confirmando que no presentan ningún síntoma relacionado con COVID-19.

¿PUEDO COMER DURANTE EL VIAJE?

No está permitido el ingreso y consumo de alimentos y bebidas a bordo de los trenes para evitar retirarse la mascarilla y/o protector facial.

¿SI LLEGO TARDE, PUEDO USAR EL BOLETO EN OTRO HORARIO?

No. Si no se llega a tomar el tren en el horario indicado en el ticket no se puede volver a usar el mismo y no procede a solicitar devolución alguna.

SEGUIR LEYENDO