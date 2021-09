Elías Montalvo tras caída en Esto es Guerra: “Tengo un angelito de la guarda que me cuida”

Elías Montalvo habló tras accidente en Esto es Guerra

Elías Moltalvo usó sus redes sociales para comunicar que se encuentra muy bien de salud tras la grave caída que sufrió en uno de los juegos de altura en Esto es Guerra. El chico reality manifestó que tiene un “angelito de la guarda” que lo cuida y que solo tiene un golpe en el pie izquierdo.

“Hago esta historia para decirles que me encuentro estable. Gracias a Dios tengo un angelito de la guarda que me cuida mucho siempre. El doctor me acaba de decir que los resultados son positivos, no tengo ninguna fractura, me tomaron tomografías, radiografías, exámenes de todo y estoy bien, solo tengo un golpe en el pie izquierdo, me vendaron, el otro está bien y de ahí, el cuerpo lo tengo bien, no me duele nada”, dijo Elías en sus historias de Instagram

“Me voy a quedar en la clínica por cualquier cosa que pase, estaré en observaciones. Muchas gracias por su preocupación y espero volver muy pronto a la competencia con todo”, agregó el también tiktoker.

Ante la pregunta de sus seguidores por qué tiene un collarín en el cuello si se encuentra estable, Elías manifestó que “es por precaución, porque todavía tienen que volver a sacar placas”

“Quiero volver mañana a competir, pero no se va a poder. Mi piecito aún está inflamado y creo que es por un esguince, pero todo está muy bien”, finalizó.

El chico reality también mostró una imagen con su madre, quien manifestó que quedó en shock cuando vio la caída de su hijo en televisión.

AMÉRICA EMITIÓ COMUNICADO

Tras este tenso episodio, América Tv emitió un comunicado en el que informan que investigarán qué es lo que realmente pasó con la seguridad del juego de altura, donde un descuido estuvo a punto de provocarle una lesión de consideración al integrante del reality del canal.

“América Televisión lamenta profundamente lo ocurrido en el programa Esto es Guerra, que produce ProTv para América.

A esta hora, y después de varios exámenes, se nos ha informado que el Sr. Montalvo sufre solo de contusiones leves y sería dado de alta esta misma noche (ayer).

En América Televisión estamos plenamente comprometidos con la seguridad y el bienestar de nuestros colaboradores e invitados y hoy, junto al equipo de producción haremos una minusiosa revisión para determinar las causas de lo ocurrido y, sobre todo, evitar que se repitan situaciones como esta en el futuro”.

Comunicado de América Tv tras accidente de Elías Montalvo

SEGUIR LEYENDO