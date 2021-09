Paula Arias rompe su silencio y habla de Eduardo Rabanal tras ser captado en coqueteos con su expareja

Paula Arias tiene una relación con Eduardo Rabanal. (Foto: Instagram)

Luego que Magaly Medina difundiera unas imágenes de Eduardo Rabanal donde se le ve cariñoso con su expareja y madre de su hijo, Paula Arias se refirió al respecto. Como se recuerda, la cantante de Son Tentación confirmó hace poco que tenía una relación con el futbolista.

Como se recuerda, Magaly TV: La Firme mostró al deportista en coqueteos con María Fernanda Rodríguez, en una salida con el hijo de ambos. Esto mientras la cantante se encontraba realizando conciertos en Iquitos.

“La verdad que no sabría qué decirte”, indicó Paula Arias a la reportera de Amor y Fuego. Bastante sorprendida, la artista indicó que recién había llegado de viaje, pero que iba a informarse bien del tema.

“¿Si he visto el video? No, Yo recién estoy llegando de viaje. La verdad que, discúlpame, como no he visto la imagen no te puedo contestar”, acotó.

Consultada por si había llegado a conversar con su pareja, la salsera indicó: “Sí conversamos siempre, yo recién he llegado, tendría que verlo y conversar con él. Disculpa, me tomas por sorpresa. Voy a cersiorarme todo eso”, explicó la cantante, quien pidió a la reportera que le envíe las imágenes. Sin embargo, una vez enviadas las prueba, Paula ya no volvió a responder.

Por su parte, Rodrigo González y Gigi Mitre lamentaron la situación. No obstante, la resaltaron como una mujer fuerte, pues no es la primera vez que pasa por una situación similar.

HABRÍA TERMINADO RELACIÓN

Tras la difusión del ampay de su pareja, Paula Arias habría decidido terminar la relación amorosa y borrar todo rastro del pelotero de sus redes sociales, donde ya no se observan fotos ni videos que anteriormente publicó con él.

Cabe señalar que la cantante no es de tolerar infidelidad ni dar oportunidades. En el 2019, uno de los reporteros del programa de espectáculos esperó a Paula Arias a la salida de una de sus presentaciones y le mostró un video en el que se veía al padre de su hijo saliendo de un hostal con otra mujer.

En ese momento, el rostro de la salsera le cambió por completo y se quedó completamente muda, retirándose a su camioneta.

Posteriormente, decidió expulsar a su entonces pareja de su departamento.