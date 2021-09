Carlos Ramos: Magistrado del Tribunal Constitucional falleció a los 61 años

Carlos Ramos

El reconocido magistrado Carlos Ramos falleció la mañana del martes 21 de setiembre . Fue Eloy Espinosa Saldaña quien a través de Canal N, dio a conocer la noticia no sin antes lamentar la pérdida del letrado.

El deceso habría ocurrido por un paro cardíaco. Su hija fue a despertarlo esta mañana y por más esfuerzos que se hicieron no pudieron reanimarlo.

“Estamos todos muy entristecidos, acabamos de conocer la noticia. Él tenía libre el día porque acababa de ser su cumpleaños”, explicó Espinosa-Saldaña.

Según afirmó, Ramos ha sido el historiador de derecho más importante del Perú en los últimos años, además de un gran compañero de trabajo en el TC.

“Siempre lo recordaremos con cariño, por sus aportes en las sentencias y su don de gente”, explicó el magistrado.

Acentuó, además, que a pesar de la pena que los embarga tras la muerte repentina del magistrado, en el TC seguirán trabajando y así rendirle homenaje a Ramos.

“Somos siete y se necesita un quórum de cinco, habrá que recomponer la sala. En homenaje a él seguiremos trabajando para que el TC cumpla su lógica de protección de los derechos y lucha contra el abuso del poder”, acotó.

Espinosa-Saldaña expresó sus condolencias a la familia y el entorno del fallecido magistrado. “Fue una persona muy popular muy popular por su trabajo en la historia del derecho y aportes al Perú”, añadió.

PROCESO DE ELECCIÓN DE MAGISTRADO DEL TC

Durante esta conversación, Espinosa fue consultado sobre si la situación obliga al Congreso a agilizar el proceso de elección de magistrados del TC. Sin embargo, excluyó y dejó en claro que este tema depende exclusivamente del Parlamento.

No obstante, aseguró que el perfil de un magistrado pasa por ser una persona conocedora del derecho en general, y del derecho constitucional en particular, de entereza para no ser sometido a presiones, con capacidad de diálogo, independencia e imparcialidad a carta cabal.

(Con información de Andina)

¿QUIÉN FUE EL MAGISTRADO CARLOS RAMOS?

Carlos Augusto Ramos Núñez fue un jurista, escritor e historiador del derecho peruano. Su producción bibliográfica, en el campo de la historia del derecho, engloba la memoria jurídica del Perú de los siglos XIX y XX.

Cabe resaltar que Ramos Núñez también fue director de la Academia de la Magistratura del Perú en el año 2004.

Nació en la ciudad de Arequipa el 15 de septiembre de 1960. Fue hijo del reconocido historiador puneño Augusto Ramos Zambrano y sobrino materno del pintor arequipeño Teodoro Núñez Ureta.

Realizó sus estudios primarios en el Colegio San Juan Bautista y la Gran Unidad Escolar San Carlos, ambos de Puno, terminando su etapa secundaria en el Colegio La Salle de su ciudad natal.

Asimismo, fue elegido magistrado del Tribunal Constitucional del Perú para el período 2014-2019 por el Congreso de la República, en donde, por unanimidad, fue designado director general del Centro de Estudios Constitucionales, órgano académico del Tribunal Constitucional.

MARIANELLA LEDESMA SE PRONUNCIÓ TRAS EL FALLECIMIENTO DEL MAGISTRADO CARLOS RAMOS

Por su parte, la presidenta del TC, Marianella Ledesma, resaltó en RPP Noticias la trayectoria profesional del magistrado y aseguró que pese a la pérdida, dicha instancia cuenta con el quórum para sesionar.

“De Carlos Ramos tengo recuerdos muy especiales, los viajes que hemos hecho como magistrados desde el punto de vista académico que hemos compartido en su momento”, señaló.

SEGUIR LEYENDO