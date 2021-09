Johanna San Miguel reta a Guerreros Puerto Rico a competir en Perú: “Si existen es por nosotros”

La conductora peruana retó a la versión puertorriqueña a enfrentarse contra los mejores integrantes de Esto es Guerra. (Foto: Captura América TV)

Johanna San Miguel, conductora de Esto es Guerra, no soportó que los presentadores del programa Guerreros Puerto Rico, José Figueroa y Diane Ferrer, se burlaran de la derrota de la sección peruana durante su participación en Guerreros 2021, equipo de México.

Por ese motivo, Johanna decidió responder con todo a los conductores del programa puertoriqueño, dejando en claro que Esto es Guerra fue el pionero en el formato.

“No sé cómo te llamas, no sé cómo se llama el otro señor. No tengo la menor idea, tampoco me importa”, expresó en un inició sobre José Figueroa y Diane Ferrer.

“ ¿Quiénes han sido los pioneros de Esto es Guerra en el mundo entero, señores? Ha sido Perú. Si ustedes existen es por nosotros. Ustedes no inventaron el formato, esto fue hecho acá, en Perú”, dijo Johanna San Miguel frente a cámaras.

Pero no solo eso, la artista peruana invitó a los integrantes de Guerreros Puerto Rico a viajar a tierras peruanas para enfrentarse contra los mejores competidores de Esto es Guerra.

“Como dicen que México nos hizo ceviche, vamos a invitar a Puerto Rico que vengan con 12 participantes acá, en Lima, Perú. Para que pruebes nuestro rico ceviche, que cuando entre pica y cuando sale también. Entonces, ¿vas a venir o no?”, acotó.

“GUERREROS MÉXICO NO QUIERE VENIR”

Tras invitar a Guerreros Puerto Rico a competir en Lima, Johanna San Miguel aseguró que los integrantes de Guerreros 2021 se han negado a viajar a Lima para participar en la esperada revancha.

“Guerreros México no quiere venir. No quieren venir, ese es el problema. Ponen mil millones de excusas, que no hay plata, que están agujas” , explicó la animadora peruana.

Recordemos que los concursantes de EEG invitaron a Guerreros 2021 a competir en Perú tras perder la contienda por amplia diferencia. Mientras que su par mexicano acumuló 1650 puntos, el reality de América TV solo alcanzó 1000 en la gran final .

GUERREROS PUERTO RICO SE BURLA DE ESTO ES GUERRA

Ante la derrota de Esto es Guerra contra Guerreros 2021, equipo de México, la versión de Puerto Rico no dudó en referirse al respecto y arremeter contra el programa peruano.

“Vamos a hablar de la vergüenza nacional”, expresó la conductora, secundada por Don Emilio, quien catalogó la participación de los peruanos como una “desfachatez”.

“Acá también lo recibieron, no es un chisme. Es de conocimiento mundial, qué pasó”, acotó el conductor José Figueroa. “¡A Perú los volvieron a patear! Back to back ¿por qué? Los pateamos nosotros y México hizo lo propio ”, acotó Guerreros Puerto Rico.

Cabe resaltar que Esto es Guerra viajó a Puerto Rico para enfrentarse cara a cara contra sus pares puertorriqueños. Sin embargo, la selección peruana perdió pese a llevar a sus mejores competidores.

Por ello, Diane Ferrer aprovechó la oportunidad para continuar con las burlas y señalar que, efectivamente, ellos también “barrieron” con Esto es Guerra.

“Con nosotros fue una barrida, yo creo que en ninguna competencia internacional ha habido una barrida como la que nosotros le dimos a Perú, pero ellos decían ‘no, que no enviamos nuestros mejores guerreros, ahora que vamos con México vamos con los top’, y vuelven y pierden con sus guerrero top”, dijo.

