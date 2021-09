Sofía Franco responde con todo a las críticas de Magaly Medina y Rodrigo González

Sofía Franco le responde a Magaly Medina y Rodrigo González

No se quedó callada y decidió poner en su sitio a Magaly Medina y Rodrigo González, quienes en los últimos días le pidieron “tener dignidad” y “lavarle la cara” a su expareja, Alvaro Paz de la Barra, tras el escándalo que ambos protagonizaron hace unos meses. Sofía Franco respondió con todo y dejó en claro qué tipo de relación lleva con el padre de su hijo.

En entrevista con el diario Trome, Sofía Franco decidió dejar atrás todos los dimes y diretes con Paz de la Barra y confirmó que como parte del proceso estuvo en terapia para poder conciliar con el actual alcalde de La Molina.

“Yo ahora estoy enfocada en mí, mi hijo y en mis proyectos personales, sonriendo, que la vida es corta. Hoy estás, mañana no sabemos, por eso le agradezco mucho a Dios por la salud, que mi familia esté bien, mi mamita ya tiene 80 años. Imagínate eso, los años pasan volando. El diálogo está bien con Álvaro y enfocados en el desarrollo de nuestro único hijo.”, dijo a Trome.

Agregó que “las relaciones de pareja tienen momentos maravillosos, pero si se complica uno tiene que saber identificar. Las mujeres tenemos muchas virtudes y, la verdad, ver matrimonios felices y sólidos me ilusiona, me encanta ver eso de que la familia sea unión, amor, soporte todo. Mi deseo de cumpleaños sería continuar así, tranquila, feliz, con salud y rodeada de la gente que me quiere”.

SOBRE MAGALY MEDINA Y RODRIGO GONZÁLEZ

Al ser consultada sobre las críticas que en los últimos días ha recibido de parte de Magaly Medina, quien la ha tildado de ‘patética’ y de no tener dignidad por perdonar al padre de su hijo, Sofía Franco no dudó en indicar que la misión de la periodista es “la del raje y destrucción, pero cambia la cosa si aceptas ir a su set y le llevas un regalito de tres mil dólares”, en alusión a la costosa cartera que le regaló Andrés Hurtado.

Magaly Medina se sorprendió al escuchar las primeras declaraciones de la rubia tras reaparecer en TV luego del episodio por el que estuvo detenida por más de 24 horas acusada de golpear a Álvaro Paz de la Barra.

“Es increíble como sale a marcar territorio, ‘yo todavía sigo casada’ (...). ¿Problemas? fueron chongazos que involucraron a la policía, autoridades y medios de comunicación que salimos a defenderla, pero creo que ella estaba en circunstancias difíciles”, indicó la periodista, quien no dudó en hacerle recordar que el padre de su hijo la llamó “alcohólica, drogadicta y ludópata”.

“Cuando él se quiso deshacer de ti, lo hizo de una forma horrenda. Públicamente dijo que tenía graves problemas con el alcohol, con las drogas y con el juego”, acotó.

“Qué pasó ahora, a Sofía Franco le dio amnesia y dice que están intentando, que están dejan do todo en el pasado, y ahora están felices preparando el cumpleaños de su hijo, el que tengas una buena relación de padres, no quiere decir que se olvide de estos hechos”, indicó.

Asimismo, le recordó la vez que la animadora fue intervenida por la policía cuando se encontraba ebria, y su esposo “la dejó totalmente sola y se desvinculó de ella totalmente”.

En otro momento de la entrevista, Sofía también se refirió a las críticas de Rodrigo González. “De Rodrigo, leí que decía que me tenía cariño, yo me quedo con los recuerdos de esa época de trabajo y amistad, con el ‘peluche’ de antes”

