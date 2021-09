Pedro Castillo en la OEA: “No somos comunistas ni hemos venido a ahuyentar las inversiones”

"Tenemos corruptos hasta para exportar", dijo Castillo en parte de su discurso en la OEA | Imagen TV Perú

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, participó esta mañana en la sesión permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su sede en Washington. En su discurso, Castillo consideró que cada cierto tiempo es necesario que “los pueblos” se autoconvoquen para mejorar su estructura política y sus Constituciones.

“A medida que pasan los tiempos y los años, los pueblos tienen que autoconvocarse. Los pueblos tienen que ser convocados también por las autoridades para que su estructura política y sus Constituciones estén a la altura de los pueblos. (Además) las generaciones no pueden ser manoseadas por situaciones antojadizas, jurídicas y políticas. Yo vengo de ese rincón que clama que los cambios estructurales y políticos en el Perú sean escuchados por las autoridades”, dijo.

El mandatario señaló que cada vez que se quiere hacer cambios estructurales junto con la ciudadanía y “las personas de abajo” son estigmatizados como comunistas.

“Nosotros no somos comunistas, nosotros no hemos venido a expropiar a nadie, nosotros no hemos venido a ahuyentar las inversiones. Por el contrario, llamamos a los grandes inversionistas y a los empresarios para que vayan al Perú”, expresó Castillo.

Añadió que el Perú es un país “eminentemente” minero, pero que es necesario que la riqueza generada llegue “a las personas más comunes”.

SOBRE EL PAPEL DE LA OEA

Pedro Castillo señaló que la OEA debe abrir los espacios para que, como organización de América, sea un espacio “verdaderamente equitativo, donde se garantice los derechos humanos, donde se hable de una verdadera e igualdad de oportunidades”.

Manifestó que los países de la región no deben estar “sacándose los ojos”, cuando tienen enemigos comunes como “las enfermedades, el hambre, la miseria y las grandes desigualdades”.

Además, dijo que es necesario que los derechos de las personas no solo sean parte del discurso, sino que se sientan en la ciudadanía.

“Hoy, asumiendo el mandato en el Perú, nos hemos comprado ese pleito para combatir las desigualdades, para acabar con el gran flagelo de la corrupción. En el Perú tenemos corruptos de todo calibre (...). Tenemos corruptos hasta para exportar. Esa es nuestra lucha, porque la corrupción le ha quitado un pan a las familias que no tienen pan”, expresó.

AGRADECE A LA OEA

En otra parte de su discurso, Pedro Castillo, agradeció a la OEA por haber reconocido su triunfo en las últimas elecciones presidenciales y “por no haber permitido que alguien le ponga la agenda”.

“La democracia no puede tener ningún espíritu de discriminación”, expresó y propuso que las reuniones de la OEA sean descentralizadas para que se “visiten a los pueblos”.

El jefe del Estado, asimismo, informó que creará el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Investigación a fin de que la educación básica no este desligada de la universidad y les permita a los egresados de las carreras profesionales tener oportunidades laborales y no reproducir los espacios de discriminación.

VIDEO DE PEDRO CASTILLO EN LA OEA

AGENDA DE PEDRO CASTILLO

El presidente de la República, Pedro Castillo hoy, lunes 20 de septiembre, cumplirá una serie de actividades entre ellas su participación en la sesión del Consejo Permanente de la OEA y reuniones con representantes de la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham), la Cámara de Comercio Americana del Perú, entre otros . Hasta ayer, el mandatario permaneció en México, donde participó de la cumbre de la CELAC y dio un discurso con el fue duramente criticado y comparado con Cantinflas.

Castillo Terrones llegó a a Washington D.C. la tarde del domingo 19 acompañado de la primera dama, Lilia Paredes, y el canciller Óscar Maúrtua y hoy a las 8:30 a.m. llegará a la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington D.C., Estados Unidos. Recibirá el saludo protocolar de Luis Almagro, secretario general de la OEA, antes de acudir a la sesión del Consejo Permanente.

