Ernest Pimentel se emociona a ver a su hijo Gael como sorpresa de cumpleaños

Ernesto Pimentel recibe sorpresa de su hijo de 2 añitos. (Foto: América TV)

El conductor de “El reventonazo de la Chola”, Ernesto Pimentel, vivió un momento lleno de emociones luego que su producción lo sorprendiera con un emotivo video, donde se puede ver a su abuelita Estela, quien lo crió desde que era bebé. Esto como parte de sorpresa de cumpleaños número 51.

En medio de lágrimas, el animador agradeció el gesto y recordó a la mujer que fue como su madre y ya está en el cielo. “Yo siempre querré a mi mamita, a mi Estelita”, señaló el conductor de TV emitiendo un gran suspiro. “Cuidemos a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos”, acotó.

“Yo la verdad ni me he peinado, no he hecho nada. Ante ustedes está el que siempre está, la persona que les agradece por que por ustedes ha cambiado mi vida, me han permitido alcanzar mis sueños”, indicó Pimentel.

“En estos tiempos, donde es más valioso ser agradecido, yo les digo gracias“, acotó el artista, quien estaba acompañado por la cantante Marisol, Manolo Rojas, Fernando Armas y muchos más de su elenco.

Sin embargo, esto no quedó ahí, pues Ernesto Pimentel recibió la visita de su hijo de 2 años. El pequeño Gael entró al escenario sin ningún temor, incluso se animó a cantar un tema infantil junto a su padre. Luego lo acompañó con las palmas al entonar el tradicional Happy Birthday.

Ernetso Pimentel emocionado tras recibir la visita de su hijo en el set. (Foto: América TV)

EMOTIVO MENSAJE A GAEL

Antes de saber que Gaelito llegaría al set, el animador tuvo unas emotivas palabras para su pequeño. “ Quiero agradecerle a mi famiia, en el cielo a todos los ángeles que me protegen y sobre todo a alguien que me ha enseñado que la fragilidad se puede convertir en mi mayor cable a tierra. Te quiero mucho con el alma, Gael. Te amo” , indicó el conductor que aún ni se imaginaba tamaña sorpresa que le esperaba.

Ya fuera de cámaras, el creador de la Chola Chabuca confesó que realmente le sorprendió ver a su hijo en el programa, y no dudó en agradecer una vez más al público y a sus compañeros de TV.

“No me imaginé que iba a venir Gael y que me hicieran tantas cosas. Mil gracias a todos mis televidentes que dede hace años se divierten conmigo todos los sábados en el Reventonazo de la Chola, a mis seguidores en la redes sociales, pero sobre todo a Dios que me da salud y fuerza. A cada instante le agradezco por su compañía y el milagro de mi hijo me hace afianzarme a ser una mejor persona y realizar mejores cosas” , dijo Pimentel, cuyo cumpleaños es el 20 de septiembre.

“Es un niño que me hace feliz. Yo le canto, le hago barcos, sombreros, es todo para mí”, acotó el artista, quien destacó que su pequeño ya está acostumbrado a las cámaras.

SEGUIR LEYENDO: