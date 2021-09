Bermejo pierde los papeles con periodista al ser consultado por Maraví y sus vínculos con el terrorismo

Congresista se mostró incómodo con la prensa nacional.

El congresista Guillermo Bermejo tuvo un tenso momento con un periodista al ser consultado por el ministro de trabajo Iber Maraví y las investigaciones sobre los vínculos que tendría con el terrorismo.

El parlamentario se mostró muy incómodo con las preguntas de la prensa y su reacción sorprendió a más de uno.

“Un gobierno vinculado altamente a atentados terroristas con el ministro Maraví, un primer ministro investigado por apología al terrorismo...”, inició al formular su pregunta el reportero de Latina, pero Bermejo no lo dejó terminar. “Perdón, perdón, quién está…pero investigación…”, expresó el congresista mostrando su incomodidad ante la interrogante.

“Si me permite terminar la pregunta”, dijo el periodista. Ante ello, Bermejo mostró su mayor incomodidad y replicó que “es que no es una pregunta, es un insulto, no te voy a responder porque estás insultando al gobierno de turno. Estás diciendo que estamos vinculados a atentados terroristas y, de verdad, una vez más, le pido de manera educada que por lo menos estructuren bien sus preguntas, y esa es tu opinión”.

Ante este hecho que se suscitó a la salida del congreso, los demás periodistas presentes, intentaron continuar con las preguntas haciendo referencia a los atestados policiales que relacionan a Maraví con supuestos ataques terroristas que se perpetraron en 1980 y 1981.

“Los atestados de la época sacaban a punta de violencia, ahí puedes encontrar a gente que no defiende a Sendero (Luminoso) como el señor (Gustavo) Gorriti (al que confundió con el periodista Ricardo Uceda) hace un recuento de cómo era la situación de la Policía”, aseveró Bermejo para justificar su ofuscación y molestia.

“No magnifiquemos algo que no llego a una denuncia. El señor Maraví no ha sido ni siquiera denunciado después de esos atestado. Para mí es inocente porque si no caeríamos en algo que vivimos en la época de los 90″, agregó y señaló que “una simple acusación significó que miles de peruanos tuvieran que terminar presos”.

¿QUÉ DIJO GUILLERMO BERMEJO SOBRE RESTOS DE ABIMAEL GUZMÁN?

El parlamentario se pronunció sobre los restos del terrorista Abimael Guzmán y además expresó que incinerar los restos del cabecilla de Sendero Luminoso, como lo han sugerido desde el Congreso, no hará que algunos fanáticos hagan peregrinaciones.

“¿La ausencia de un cuerpo evita la peregrinación de gente fanática para en exaltar a estos personajes en la historia? En extremos buenos o malos la ausencia de un cadáver, el cuerpo de un cadáver de un lugar fijo no evita la exaltación de personas, en los extremos”, cuestionó el congresista.

Ane esto, el militante de Perú Libre, manifestó que debatir en el Congreso sobre el destino de los restos del cabecilla del genocida es una “discusión ociosa”, ya que se pretende “hacer algo ilegal e inhumano”.

“Existen protocolos de ley, no podemos saltar la ley sino significaría que nosotros estamos sacando leyes con nombre propio y la Constitución prohíbe que se saquen leyes con nombre propio”, dijo.

“Si mañana Alberto Fujimori muriese, sus familiares y sus seguidores van a seguir exaltándolo como lo hacen hoy. Fujimori cometió terrorismo de Estado. Me parece que es una discusión ociosa que, en el Congreso, donde tenemos un montón de cosas por debatir, estemos debatiendo a quién entregar los restos de una persona”, añadió Guillermo Bermejo.

