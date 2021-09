Ministerio del Interior investigará a grupo ‘La Resistencia’ tras agresiones a Avelino Guillén

Carrasco Millones hizo este anunció tras expresar su solidaridad con el periodista Jaime Chincha y el exfiscal Avelino Guillén | Fuente: Agencia Andina

El ministerio del Interior iniciará una investigación a la presunta organización criminal autodenominada “La Resistencia” por sus amenazas y actos de hostigamiento contra ciudadanos y funcionarios públicos, así lo dio a conocer el titular del sector, Juan Carrasco Millones, a través de su cuenta de Twitter.

Carrasco Millones hizo este anuncio tras expresar su solidaridad con el periodista Jaime Chincha y el exfiscal Avelino Guillén, quienes han sido víctimas de amenazas y agresiones en los últimos días.

El titular del Interior informó que se tomarán las medidas de seguridad pertinentes para el resguardo de ambos.

“Expreso mi solidaridad con el periodista Jaime Chincha y el ex fiscal Avelino Guillén, quienes han sido amenazados en los últimos días. Se tomarán las medidas de seguridad pertinentes para su resguardo. No vamos a tolerar ningún acto de terror de nadie”, escribió.

Expreso mi solidaridad con el periodista @JaimeChincha y el ex fiscal Avelino Guillén, quienes han sido amenazados en los últimos días. Se tomarán las medidas de seguridad pertinentes para su resguardo. No vamos a tolerar ningún acto de terror de nadie. #DurosContraElCrimen (1/3) — Juan Carrasco Millones (@JuanCarrascoMi) September 16, 2021

“Frente a estos hechos, he dispuesto que se realice una investigación a la presunta organización criminal autodenominada ‘La Resistencia’, cuyos integrantes han amenazado y hostigado reiteradas veces a diversos ciudadanos y funcionarios públicos del Estado Peruano”, agregó el ministro del Interior.

Además, Carrasco informó que desde su despacho se promoverán iniciativas legislativas que sancionen drásticamente este tipo de conductas que afectan la paz y tranquilidad de nuestros ciudadanos de bien.

“Desde mi despacho, vamos a promover iniciativas legislativas que sancionen drásticamente este tipo de conductas que afectan la paz y tranquilidad de nuestros ciudadanos de bien. Repito: no toleraremos la violencia porque el Perú merece bienestar”, subrayó.

AGRESIÓN A AVELINO GUILLÉN

El ex fiscal supremo y ex miembro del equipo técnico de Perú Libre Avelino Guillén Jáuregui fue víctima de agresión verbal al ser insultado por un grupo de personas cuando salía de un supermercado en San Borja el último martes por la noche.

En el video difundido en Twitter se ve a los agresores rodear y seguir a Avelino Guillén mientras se retiraba del establecimiento comercial donde había realizado sus compras. Uno de los sujetos, entre insultos, le reclamó por perjudicar a Fujimori.

Un día después se supo que Avelino Guillén las personas que lo agredieron verbalmente.

“Era una pareja, el varón me comenzó a insultar, a ‘terruquear’. Decía que por mi culpa Sendero Luminoso está ahora en Palacio de Gobierno, que seguramente había llorado por la muerte del terrorista Abimael Guzmán, que atacaba permanentemente al fujimorismo. Básicamente era un ‘terruqueo’ muy intenso, muy fuerte, pero a gritos, muy alto”, relató para El Comercio.

“Después de unos instantes, cuando me entregaron mis productos y me retiro de la tienda, ellos me siguen y allí se produce ya en la vía pública insultos de mayor calibre y una amenaza de agresión física, todo aderezado con lisuras. Me siguieron hasta un trayecto y después yo me retiré”, agregó.

‘LA RESISTENCIA’ PIENSA EN ARMARSE

Cabe señalar que Juan Muñico Gonzales, conocido como ‘Jota Maelo’ y líder la de Resistencia, manifestó que su agrupación analiza la posibilidad de armarse para hacer frente a sus adversarios “comunistas”. Las declaraciones las dio a la página Epicentro.TV

‘Jota Maelo’, líder la de Resistencia revela a #EpicentroTV los planes de su grupo radical. Asegura que analizan la posibilidad de armarse para combatir el 'comunismo'. Mira el reportaje @danielyovera

👇🏼👇🏼https://t.co/H1Turw7QQB pic.twitter.com/NNruGorGfq — Epicentro.TV (@Epicentro_TV) September 12, 2021

(Con información de Agencia Andina)

SEGUIR LEYENDO: