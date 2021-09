Rodrigo González sobre Sheyla Rojas: “Se ve que sí es materialista, pero me cae mal como la ‘mosca muerta’”

Rodrigo González dice que no le creyó a Sheyla Rojas. (Foto: Instagram)

Rodrigo González se refirió a la reciente visita de Sheyla Rojas al programa Amor y Fuego y no dudó en calificarla como una “persona materialista”, sin embargo, resaltó que no le cae mal porque se le ve auténtica.

El conductor y su compañera Gigi Mitre hicieron un repaso de su entrevista con la modelo. Como se recuerda, la joven contó detalles de lo que fue su relación con Pedro Moral, su cercanía con Luis Advíncula y su viaje con Anderson Santamaría.

“Es evidente, hay que basarnos de lo que gente hace. Sheyla se ve que sí es una persona materialista. No estamos diciendo si eso es bueno o es malo, ya depende cada uno, pero que lo es, sí, y un buen rato. No es que Pedro Moral esté describiendo a una persona ajena a lo que es evidentemente que es”, indicó Rodrigo González.

“El que avisa no traiciona, tú eres el único que no se daba cuenta cómo era Sheyla” , acotó el animador.

¿Antonio Pavón la convirtió en una persona fría?

Asimismo, indicó que - a su parecer- Sheyla Rojas cambió mucho después de la traición de Antonio Pavón, padre de su hijo. Como se recuerda, el español fue captado divirtiéndose con otras mujeres cuando la rubia recién había dado a luz.

“De Pavón yo creo que si estaba enamorada, se moría por él. Yo creo que por él se hizo fría, en las relaciones me refiero” , indicó el conductor de TV, quien fue apoyado por Gigi Mitre, sin embargo, aclaró que ahí tiene que ver mucho la familia de Rojas, pues siente que le festejan cada cosa que hace. “Pareciera que en su casa le apañan y las celebras”, dijo la conductora.

Lo que sí resaltaron los conductores de Amor y Fuego es que, si bien es cierto, no le creyeron muchas de sus declaraciones, Sheyla Rojas no les cayó mal, pues les emitía una buena vibra.

“A mi nunca me ha caído mal, la mosca muerta me cae mal, la farisela me cae mal. Es lo que hay, no es fingida” , acotó Rodrigo.

Como se recuerda, en la entrevista, Sheyla Rojas descartó haber tenido una relación con Luis Advíncula, con Anderson Santamaría y con Simón Sanchez Alayo, empresario minero conocido como ‘El Patrón’.

“Me quedaba en su casa pero nunca le di un beso. Si yo hubiera tenido algo con él me hubiera ido con él sola. Él me decía que quería estar conmigo pero yo lo veía como un amigo. Yo siempre fui clara y le dije ‘yo contigo no puedo estar, hay muchas cosas de ti que no van conmigo y prefiero tener una relación de amistad’”, resaltó.

Sheyla Rojas dice que nunca quiso casarse con Pedro Moral

La modelo señaló que nunca estuvo enamorada de Pedro Moral, solo estuvo ilusionada. Es más, aclaró que solo aceptó casarse porque era el sueño de su entonces pareja.

“Yo, como le dije a él, s i él hubiera sido sincero desde un principio y no me hubiera querido impresionar o pintarme pajaritos, yo creo que me hubiera casado porque al principio estaba muy emocionada” , contó.

Asimismo, resaltó que ella le prestó dinero y nunca le pagó: “Yo a él lo apoyé económicamente, yo trataba de hacer cosas en conjunto con él. Yo le presté plata y los que me conocen saben que soy muy desprendida por más que me digan interesada”.

Finalmente, confesó que lloró mucho cuando Pedro Moral se sentó en el sillón rojo y la tachó de interesada. “Yo tenía otro concepto de él”, contó.

¿Qué respondió Pedro Moral sobre Sheyla Rojas?

Abordado por las cámaras de Amor y Fuego, Pedro Moral prefirió no hablar al respecto. Sin embargo, aclaró que ya está a punto de casarse y que le desea lo mejor a todos.

“Ay Dios mío, no tengo nada que decir en verdad”, “Qué bueno, que todos sean felices”, “Yo estoy a punto de casarme pero le deseo que sea feliz a todo el mundo”, “No tengo nada que decir”, fueron las escuetas respuestas de Moral ante las preguntas del reportero.

Sin embargo, a las cámaras de Magaly Medina aclaró que Sheyla Rojas nunca le apoyó económicamente, incluso, durante la relación, la rubia nunca compró “ni un caramelo”.

“A mí nunca me ha apoyado nadie económicamente mas que mis padres cuando he sido chico, pero ella no apoya, no compra ni un caramelo, va a apoyarme a mí, ha salido a decir un montón de cosas que la verdad me han molestado bastante”, dijo Pedro Moral.

“Me cobraba 4.500 dólares por evento, hicimos tres, y el ultimo no pude pagarle completo porque los tres perdí y en total sumaron 10 mil dólares. O sea, se iba a casar conmigo y me cobraba 10 mil dólares por 3 eventos, que la gente juzgue”, concluyó.

