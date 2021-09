Reinas del Show 2: Gabriela Herrera logró imponerse ante Brenda Carvalho en un versus de infarto

Gabriela Herrera ganó a Brenda Carvalho en el versus. (Foto: América TV)

Este sábado 11 de septiembre se llevó a cabo la segunda gala de Reinas del Show 2, donde Gabriela Herrera y Brenda Carvalho presentaron un versus de infarto. Y aunque dieron todo de sí, solo una debía ganar. Como se recuerda, ambas eran las favoritas de la gala, sin embargo, la producción decidió enfrentarlas.

Previo a ello, Gisela Valcárcel agradeció a Brenda por hacerse presente, pues supo que sufrió una lesión en los ensayos, por lo que tenía derecho a faltar a la gala y quedarse descansado.

“Haciendo una marcación me doblé el tobillo, se hizo cleck (sonido) de la nada, en la primera pisada no pude, me pareció rarísimo. La producción me atendió, de mi primera, muy atentos todos. Tengo un esguince. Hoy estuve en cama hasta las 6 p.m. , tomé mi inyección y ahora me siento bien, de maravilla” , detalló Carvalho al jurado y a la conductora.

Por su parte, Gabriela confesó que desde los 6 años soñaba con estar en a pista de baile. Es por ello que no ha dejado de hacer castings y participar en cuanto concurso podía.

“Yo emprecé a ver el programa desde los 6 años, tú (Gisela Valcárcel) me diste la oportunidad de cumplir este sueño. Siempre yo decía: ‘algún día voy a estar en la pista de baile’. Mi mamá siempre me apoyó, acompañándome a cada casting”, señaló la joven, quien resaltó que lo que más deseaba es hacerse conocida por su talento

Consultadas por cómo se sienten ante este versus, la brasileña señaló que lo importante es que gane quien gane, el beneficiado siempre será el público. “Sabes, lo que es más bonito es que todas tenemos la oportunidad de estar en la pista y compartir con el público lo que amamos. Yo no podía pisar, me puse ampoya, me puse hielo, vine e hice una pasada”, señalando que ya estaba lista.

Por su parte, Gabriela indicó que era un gran reto competir contra Brenda, sin embargo, iba a dar todo de sí.

Versus de confianza en Reinas del Show

Lo más duro de la noche es que las participantes tuvieron que ponerse detrás de Brenda Carvalho y Gabriela Herrera, indicando quién creía que podía ganar.

Yolanda Medina, Vania Bludau, Lady Guilén, Emilia Drago y Diana Sánchez decidieron apoyar a Brenda, mientras que Milena Zárate, Isabel Acevedo, Melissa Paredes respaldaron a Gabriela.

Gabriela Herrera sorprendió en la pista de baie. (Foto: Instagram)

Versus de infarto

La garota fue la primera en competir con una salsa llamada ‘Pelotero la bola’. A pesar de tener un esguince, la rubia sorprendió con piruetas y espectaculares pasos, dejando la valla bastante alta.

Luego llegó el turno de Gabriela, quien deleitó con la misma canción. La peruana no se quedó atrás y deslumbró con sus perfectos pasos y asombrosas piruetas.

Tras estas impecables presentaciones, el jurado tuvo la difícil decisión de elegir a su preferida. Finalmente, optaron por Gabriela Herrera como la ganadora del versus de infarto, y las concursantes que coincidieron con el resultado ganaron 2 puntos extras en su puntaje final.