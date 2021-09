Reinas del Show 2: Gisela Valcárcel y las polémicas que hubo en la primera fecha

Gisela Valcárcel estrenó la segunda temporada de Reina del Show este sábado. (Foto: Captura América TV)

Gisela Valcárcel regresó a la pantalla con la segunda temporada de Reinas del Show. Y como era de esperarse, el programa acogió a talentosas pero también mediáticos personajes. En esta oportunidad, la rubia reunión a Vania Bludau y a Isabel Acevedo en el set, ambas exparejas de Christian Domínguez.

Es así como las jóvenes tendrán que competir para ganarse la corona de Reinas del Show, junto a ocho participantes más.

La conductora en principio presentó a Isabel Acevedo, quien llegó relajada al set. De pronto, Gisela anunció a Vania Bludau, causando expectativa en ell jurado y en los presentes. La pareja de Mario Irivarren de inmediato aclaró que ella no la reciente ex de Christian Domínguez. “Yo soy la tataratatara ex”, señaló entre risas.

De esta manera, Vania Bludau marcó distancia con el cantante y resaltó que no viene al caso que la enfrenten con Acevedo.

Ante esta reunión, Gisela indicó que ahora comprende por qué Christian Domínguez no asistió al programa con sus compañeros de América Hoy. Bromas iban y venían, donde el punto principal era el cantante de cumbia.

Christian Domínguez aclaró que no le interesa ir a Reinas del Show para tocar su vida personal

Esta situación molestó a Christian Domínguez, quien tras ser consultado sobre este encuentro y la invitación de Gisela Valcárcel al programa, respondió: “Fue el santo de mi cuñada, Carla Franco. Mi hija cumplía 6 meses el día sábado y viajamos a Chimbote y visitamos a mi suegra que en paz descanse”.

“Si ustedes quieren que yo vaya, voy como un jurado permanente. A trabajar objetivamente, pero si yo voy a ir para que se torne un lado personal, jefa, Melissa, comadre, con mucho cariño les digo, ustedes de repente no pueden entender, pero que traigan el pasado a su presente, cuando tienen un presente, no, no...”, resaltó en América Hoy.

Asimismo, resaltó que si existe la oportunidad de que Valcárcel lo invite al programa, espera que no sea para tocar su lado personal. “Si se va a jugar con el lado personal, a mí no me interesa”, puntualizó.

“Es sumamente incómodo también para ellas que me sigan mencionando, o sea no es mi ex, sino que viene de años atrás, y en una presentación para el show más importante de la televisión te mencionen a tu ex de ex de ex es falta de respeto a su presencia”, acotó.

Pamela Franco es pareja y la madre de la hija de Christian Domínguez. (Foto: Instagram)

¿Qué dijo Pamela Franco sobre este encuentro?

Pamela Franco se pronunció sobre este encuentro en Reinas del Show 2 y confesó que se sintió muy afectada. Asimismo, resaltó que Gisela Valcárcel sabe lo que hace.

“Es inevitable que hay cositas que se escapan de mis manos y de las de Christian, pero es inevitable que me incomoden y me fastidien. Todo lo que me pasa a mí le afecta también a mi bebé porque todavía estoy dando de lactar y hay cositas que sí, no soy de piedra” , señaló la actual pareja y madre de la hija de Christian Domínguez.

La cantante de cumbia indicó que, en efecto, vio Reinas del Show y no tiene nada que opinar al respecto. Lo único que tiene claro es que Gisela Valcárcel sabe cómo maneja as cosas.

“Lo vi, no tengo nada que opinar. Yo creo que es televisión, yo no soy quien para decirle a las personas lo que tienen o cómo tienen que manejarse. La señora es una profesional, ella sabe cómo se maneja. En ese momento no me incomodó, me causó risa. Ya después lo que vino como que me sacó de onda”, dijo.

