Guerreros 2021: Locutor del reality mexicano arremetió contra Johanna San Miguel y Facundo González

Locutor de Guerreros 2021 critica a Johanna San Miguel. (Foto: Instagram)

Después que los conductores de Esto es Guerra criticaran al locutor de Guerreros 2021 por faltarles el respeto, Carlos Alberto Aguilar, más conocido como El Zar, no dudó en responder indicando que Johanna San Miguel y Facundo González le dejaron una mala impresión tras asistir al programa conducido por Mauricio Barcelata y Tania Rincón.

El comentarista deportivo señaló que Johanna San Miguel en todo momento se mostró irrespetuosa y se burlo de la forma de hablar de los mexicanos.

“Johanna San Miguel insistente se burló de la forma de hablar de nosostros y eso a mi sí me pareció ofensivo. Lo hizo desde le primero programa” , indicó Aguilar a través del hilo telefónico con el programa de Willax, Amor y Fuego.

“Creo que tener ese tipo de actitudes, la burla de Johanna a la forma de cómo hablamos los mexicanos reiteradamente, esa es una falta de respeto ”, continuó.

La voz en off del Guerreros 2020 también se refirió a Facundo González, con quien tuvo un fuerte enfrentamiento por supuestamente amenazar con golpearlo. Cabe indicar que el agentino señaló que se acercó a él para pedirle que respete a Johanna, no solo por ser la conductora, sino por ser mujer.

Sin embargo, El Zar recalcó que lo que hizo Facundo es mentarle la madre y decirle que lo iba a golpear. “Me mentó la madre, me dijo que me iba a dar una golpiza. ¿Se atrevió a hacer eso? Claro, está grabado”, detalló el locutor, quien destacó que está seguro que el argentino se arrepintió de sus palabras tras ver que lo grabaron las cámaras.

Incluso, contó que después el argentino se le acercó para disculparse. “Me dijo: ‘perdoname pero alguien me dijo que habías ofendido a Mr G’. Punto número uno, respondí, y si así hubiese sido así, ¿me ibas a golpear? Qué atrevimiento. Me pareció terrible que me amenzara y que se tapara la cara. ¿Dónde se ve eso?”, contó al programa.

“No voy a cometer un error de llegarme a golpes con alguien pero me parece completamente ofensivo lo que hizo” , acotó.

Respecto a las quejas y reclamos de Esto es Guerra, el locutor señaló “más bien los que tenían que reclamarle son los peruanos, fue decepcionante el desempeño. Lo que más me decepciona fue la forma de hacer sus reclamos,las reglas que se habían determinado eran las reglas del país local”.

El comentarista también se refirió a su par peruano, Mister G, a quien catalogó como un caballero y decente. “Lo primero que me dijo es ‘no estamos en el nivel’”, indicó Alberto Aguilar, resaltando así que el locutor peruano aceptó la derrota ante los mexicanos.

Facundo González viajó a México para participar en contienda con Guerreros 2021. (Foto: Instagram)

Zar se refirió a los reclamos de Patricio Parodi y expresa su respeto a Gian Pero Díaz

En otro momento, aclaró que no le faltó el respecto a Patricio Parodi, solo le dijo que “estaba reclamando algo que no tenía que reclamar”. “Bueno, son los reclamos de un capitán lesionado y con la desesperación, también entiendo que tiene que ver con la competencia”, indicó.

Alberto Aguilar finalmente se refirió a Gian Piero Díaz, a quien expresó su respeto por la actitud que tuvo tras haber perdido ante los mexicanos.

“Tengo que aplaudirle un gran detalle a Piero, es que él levantó la copa y él la entregó, eso habla de dignidad, de respeto, de lealtad, de deporte” , indicó El Zar, quien sobre una posible revancha solo señaló que no es bueno “ver a discutir a la gente, no es agradable. Si ustedes (Esto es Guerra) son los pioneros, lo que debe prevalencer, es una competencia limpia y sana, pero que estén viendo la forma de voltear un resultado, me parece terrible”, concluyó.

