Piero Corvetto: “Mientras yo esté en ONPE no van a ganar los candidatos de mis amigos”

Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), brindó unas declaraciones para el programa Cara a Cara de TV Perú, el último miércoles, donde fue tajante al indicar que mientras él se encuentre como titular de esta entidad del Estado, no beneficiará a nadie, por el contrario, los votos serán el determinante para elegir a una autoridad.

Asimismo, en conversación con el conductor Enrique Chávez, rechazó todo acto de fraude y ante todo antepuso la democracia del Perú.

“Mientras yo esté en ONPE no van a ganar necesariamente los candidatos de mis amigos, ganará quien saca más votos”, indicó el funcionario.

Por otro lado, Corvetto señaló que, durante el periodo de las elecciones se respetaron todos los votos de los ciudadanos por igual y que mientras dure su gestión esto seguirá defendiéndose.

“Porque para mí todos los votos son iguales, no importa si tienen apellido como nombre de avenida o si no tienen primaria o son analfabetos, para mí los votos valen igual”, aseveró el jefe de la ONPE.

Ante esto, Piero Corvetto, recordó los momentos duros que atravesó durante el proceso de la segunda vuelta electoral donde Keiko Fujimori y Pedro Castillo se debatían la banda presidencial. Asimismo, no olvidó cuando fue violentado por un grupo de desconocidos, mientras disfrutaba de un día familiar en un conocido restaurante de la capital.

“He pasado de ser infiltrado de un partido en la organización electoral a ser casi pro terrorista. A mi hijo en el colegio lo terruquearon. A mí me pegaron en el Regatas. Yo he tenido cinco días 150 personas insultándome. ¿Por qué? Por hacer mi trabajo, por contar los votos bien”, destacó Corvetto.

Al ser consultado si perdió amigos durante las elecciones que se realizaron en nuestro país, expresó que más que perderlos, se dio cuenta de quiénes eran los verdaderos y quienes no.

“Alguien que grita fraude es alguien que no te respeta y es alguien que duda de tu capacidad moral y de tu capacidad profesional, entonces esos señores no pueden ser mis amigos, me ha servido para poder descartar algunas amistades.”, acotó Piero Corvetto.

¿Quién es Piero Corvetto, actual jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)?

Entre noviembre de 2011 a setiembre de 2012 trabajó como gerente de la Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Corporativas de la Oficina Nacional de Proceso Electorales (ONPE).

Se desempeñó como gerente de Registro Electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) entre mayo de 2013 a mayo de 2018.

Fue jefe del Gabinete de Asesores de la jefatura nacional del Reniec entre julio de 2019 a julio de 2020.

Fue además subgerente de Integridad Pública de la Contraloría General de la República entre mayo de 2018 a junio de 2019, y subgerente de asistencia técnica de la ONPE entre noviembre de 2007 a julio de 2011.

¿Quién eligió a Piero Corvetto, como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)?

La Junta Nacional de Justicia designó al politólogo Piero Corvetto Salinas como nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en un concurso público conducido por dicho organismo.

Piero Corvetto tuvo bajo su responsabilidad la conducción de las elecciones generales de abril de 2021, en la que se elegirá al presidente de la República, a los parlamentarios y a los integrantes del Parlamento Andino.

En estas elecciones Keiko Fujimori y Pedro Castillo se debatieron la presidencia del Perú en una segunda vuelta electoral, siendo elegido por la población el candidato por el partido Perú Libre.

(Con información de Andina y TV Perú)

