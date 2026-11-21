Un hombre vierte una dosis de suplemento proteico dentro de un vaso transparente junto a un contenedor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La proteína en polvo funciona como un complemento para cubrir requerimientos diarios, no como sustituto de una alimentación variada.

Puede ser útil para quien entrena, tiene poco tiempo para preparar comida o batalla para alcanzar su consumo de proteína con alimentos como huevo, lácteos, carne, pescado, leguminosas y tofu.

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La dosis y el producto dependen del objetivo, el tipo de ejercicio, el peso corporal, la dieta y las posibles intolerancias.

La posición de la International Society of Sports Nutrition señala que las personas físicamente activas suelen requerir entre 1.4 y 2.0 gramos de proteína por kilogramo de peso al día.

Sin embargo, más allá de la cantidad, es importante aprender a distinguir cuál es la mejor opción según tus objetivos y necesidades individuales ya que son muchas las alternativas que se encuentran en el mercado.

Es por eso que aquí te damos algunas recomendaciones para saber qué considerar al momento de elegir la proteína que mejor se adapte a tus presupuesto y requerimientos.

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Un hombre sostiene un batido de proteína en un gimnasio mientras una representación gráfica ilustra la absorción de aminoácidos en la musculatura. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tipo de proteína debe responder a la dieta y tolerancia

La proteína de suero de leche, conocida como whey, es una de las opciones más usadas por su perfil de aminoácidos esenciales y su digestión rápida. Puede servir después del entrenamiento o como colación, siempre que no provoque molestias digestivas.

Quienes presentan intolerancia a la lactosa pueden optar por un aislado de suero, que suele contener menos lactosa, o buscar una opción vegetal. Las fórmulas de chícharo, soya, arroz o mezclas vegetales permiten sumar proteína sin ingredientes lácteos.

La soya es una proteína vegetal completa. En el caso de polvos de chícharo o arroz, conviene revisar si el fabricante combina distintas fuentes para mejorar el aporte de aminoácidos esenciales. El etiquetado debe indicar con claridad el origen de la proteína y la cantidad por porción.

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Por su parte, la caseína, también derivada de la leche, tiene digestión más lenta. Puede ser una alternativa para quienes pasan muchas horas sin comer o prefieren un batido nocturno.

No existe una proteína universalmente superior: la elección cambia según la dieta, la tolerancia y el presupuesto.

Un deportista sostiene y abre un frasco de proteína en polvo en el interior de un gimnasio moderno. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La etiqueta revela si el polvo aporta proteína o azúcares

Una buena compra comienza por revisar cuántos gramos de proteína entrega cada medida. Para muchas personas, una porción de entre 20 y 40 gramos puede ser suficiente, aunque la cantidad diaria total pesa más que una toma aislada.

También se recomienda a quienes estén interesados en adquirir este tipo de productos que revisen con gran cuidado la lista de ingredientes: un producto con una fuente de proteína identificable, pocos componentes y cantidades transparentes facilita saber qué se consume.

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Conviene desconfiar de las mezclas que no detallan cuánto aporta cada ingrediente pues recuerda que el azúcar añadida, los jarabes, las grasas y los estimulantes pueden elevar calorías o causar malestar.

Si el objetivo es subir de peso, una fórmula más calórica puede tener sentido. Para complementar una dieta habitual, resulta más práctico elegir un polvo sin exceso de azúcares ni ingredientes que no se necesitan.

La proteína en polvo tampoco debe desplazar de forma cotidiana a comidas completas. Los alimentos aportan fibra, vitaminas, minerales y grasas que un suplemento no siempre incluye. Un batido resuelve una necesidad puntual; no reemplaza el valor nutricional de un plato completo.

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Persona añade proteína en polvo a un vaso de café frío en la cocina de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las certificaciones externas ayudan a reducir incertidumbre

A diferencia de los medicamentos (debido a que no es considerado uno) los suplementos no se revisan de la misma forma rigurosa en que se revisan los medicamentos.

Es por esta razón que conviene buscar sellos de evaluación independiente, como NSF, USP o Informed Choice, además de marcas que publiquen análisis de laboratorio sobre identidad de ingredientes y contaminantes.

Esta precaución cobra peso ante los reportes de metales pesados en algunos productos. Un análisis de Consumer Reports, citado por TODAY, detectó variaciones entre polvos y bebidas listas para tomar donde las fórmulas vegetales y de chocolate aparecieron con mayores niveles de plomo en varios casos evaluados.

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La presencia de un metal en trazas no prueba por sí sola un daño inmediato, pero sí justifica elegir productos con controles verificables y evitar tomar polvos de origen incierto todos los días.

Las personas embarazadas, menores de edad o con enfermedad renal, hepática o antecedentes de alergias deben consultar a un profesional de salud antes de incorporarlos.

Un hombre añade una medida de proteína en polvo a una licuadora con frutas en la cocina de su hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mejor momento depende de la rutina, no de una hora exacta

No es obligatorio tomar proteína inmediatamente después de entrenar. Consumirla antes o después de una sesión de fuerza puede apoyar la recuperación, pero el resultado depende sobre todo de cubrir la proteína total del día y mantener una rutina de ejercicio constante.

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La International Society of Sports Nutrition propone distribuir las tomas de proteína cada tres o cuatro horas y ubicar porciones de alrededor de 0.25 gramos por kilogramo de peso o 20 a 40 gramos en las comidas.

Un batido puede tomarse al terminar de entrenar si esa es la forma más cómoda de no saltarse una comida.

También sirve en el desayuno, entre comidas o al volver del trabajo. La mejor hora es aquella que ayuda a mantener una alimentación suficiente, sostenible y acorde con las necesidades personales.