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El despacho Vega, Mac Gregor, Arellano informó que representa a una adolescente de 15 años que presentó una denuncia ante la FGR contra Vadhir Derbez por presunta violación.

La firma sostiene que este expediente corresponde a hechos presuntamente ocurridos en septiembre de 2026 y que es distinto de la carpeta que sigue la Fiscalía CDMX.

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En un comunicado fechado en Ciudad de México este 20 de noviembre de 2026, el despacho fija su postura después de las entrevistas y publicaciones difundidas por el actor sobre las acusaciones en su contra.

La firma señala que actúa por instrucción de los padres de familia de la adolescente. También indica que respetará la reserva del proceso y que continuará aportando los datos de prueba con los que cuenta ante las autoridades correspondientes.

La firma señala que representa a una adolescente de 15 años

“El despacho representa exclusivamente a una adolescente de 15 años de edad que tuvo el valor de presentar una denuncia por el delito de violación ante la Fiscalía General de la República”, señala el comunicado.

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De acuerdo con la firma, la denuncia se dirige contra la persona conocida públicamente como Vadhir Derbez y se relaciona con hechos presuntamente ocurridos en septiembre de este año.

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El pronunciamiento no detalla el lugar de los hechos, la fecha exacta de la denuncia, el número de carpeta de investigación ni las diligencias realizadas por la Fiscalía General de la República. Tampoco refiere una imputación formal o una resolución judicial contra el actor.

La existencia de una denuncia no acredita responsabilidad penal. La presunción de inocencia debe mantenerse hasta que una autoridad judicial emita una sentencia firme.

Despacho afirma que el caso es distinto de la carpeta investigada en CDMX

Vega, Mac Gregor, Arellano precisa que no representa a la persona denunciante del expediente que sigue la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

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“Esta firma no representa a la víctima que denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México”, expone el documento. “Somos respetuosos del proceso legal que afronta, siendo este un caso distinto al que esta firma tiene a su cargo”.

(IG)

La distinción coincide con lo informado por la Fiscalía CDMX. La dependencia ha señalado que la carpeta bajo su competencia, por una denuncia de violación contra Derbez, es diferente de otro asunto cuya atención se habría solicitado ante la FGR.

La representación legal pide sensibilidad en la cobertura del caso

El despacho señala que cuestionar a una persona que denuncia puede provocar revictimización. También expresa solidaridad con quienes deciden reportar hechos de violencia y pide que la información se maneje con sensibilidad.

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“Lamentamos que, cuando una víctima decide alzar la voz, se le someta a cuestionamientos que la revictimizan”, sostiene la firma en el comunicado.

La representación legal añade que la familia que acompaña atraviesa un momento doloroso y busca retomar su vida tras los hechos denunciados. Solicita a los medios que actúen con responsabilidad al informar sobre el expediente.

“Pedimos respetuosamente a los medios de comunicación que se conduzcan con sensibilidad y responsabilidad”, indica el texto.

Vadhir Derbez ha rechazado públicamente los señalamientos que enfrenta. En un video difundido en redes sociales, el actor afirma que es objeto de un presunto intento de extorsión y que su defensa cuenta con elementos para controvertir la acusación en la investigación de Ciudad de México.

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(Captura de pantalla/IG)

Sobre el caso que habría llegado a la FGR, Derbez ha declarado que no ha sido notificado formalmente. Señaló que, si existe un procedimiento, lo atenderá conforme a la ley.

El despacho dice que aportará pruebas ante la Fiscalía General de la República

La firma sostiene que mantendrá su actuación por las vías legales y ante las autoridades competentes. “Nuestro compromiso es actuar con profesionalismo, confiar en las instituciones y contribuir a que se haga justicia”, expresa el documento.

El comunicado no adelanta el contenido de los datos de prueba que afirma tener ni fija una fecha para presentarlos. Corresponde a la Fiscalía General de la República determinar si abre o continúa una investigación, así como definir las diligencias que procedan.

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El caso referido por el despacho debe mantenerse separado de la indagatoria que la Fiscalía CDMX sostiene abierta. Ambas versiones corresponden a procedimientos distintos y cualquier información sobre sus avances dependerá de las autoridades ministeriales y judiciales.