El homenaje, llamado «110 años del Rey del Mambo», reunirá sobre el escenario a Rubén Albarrán, Roco Pachukote, Rocío Banquells y La Bruja de Texcoco. (Fotos: CUARTO OSCURO/Infobae/Redes sociales)

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La Pérez Prado de Israel Garnica pondrá a bailar al Salón Los Ángeles en diciembre con un concierto que reunirá lo mejor de la escena alternativa y el baile de salón en la Ciudad de México.

La Orquesta Pérez Prado, dirigida por el pianista Israel Garnica, celebrará los 110 años del nacimiento de Dámaso Pérez Prado con un concierto el viernes 18 de diciembre de 2026.

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El homenaje, llamado «110 años del Rey del Mambo», reunirá sobre el escenario a Rubén Albarrán, Roco Pachukote, Rocío Banquells y La Bruja de Texcoco. La cita será a las 20:30 horas, con acceso al recinto desde las 20:00, en Lerdo 206, colonia Guerrero.

La elección del recinto se debe a que fue uno de los escenarios donde el propio Dámaso Pérez Prado tocó en vivo durante la época dorada del mambo. El 18 de diciembre, la orquesta que hoy dirige Garnica volverá a interpretar ese repertorio en la misma pista que recibió al músico cubano, nacido el 11 de diciembre de 1916 en Matanzas, Cuba.

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Un cartel anuncia el concierto conmemorativo por los 110 años de Dámaso Pérez Prado en el Salón Los Ángeles de la Ciudad de México el 18 de diciembre. (Salón Los Ángeles (Cortesía))

El cartel de invitados y el repertorio del homenaje

También participará Jorge Borja con su Sonido Apokalitzin. El sonidero mantiene un vínculo propio con el recinto: instaló allí un altar dedicado a Pérez Prado (Infobae - Jesús Avilés)

El concierto pondrá frente a los metales y las percusiones de la orquesta a dos voces del rock mexicano: Rubén Albarrán, de Café Tacvba, y Roco Pachukote, de Maldita Vecindad. Se suman Rocío Banquells y la propuesta de raíz popular de La Bruja de Texcoco.

El programa combinará clásicos de Pérez Prado como «Mambo número 5», «Cerezo rosa», «Patricia» y «Qué rico el mambo» con temas de los artistas invitados.

También participará Jorge Borja con su Sonido Apokalitzin. El sonidero mantiene un vínculo propio con el recinto: instaló allí un altar dedicado a Pérez Prado y ha sostenido el homenaje con sus sesiones de vinilos.

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Rubén Albarrán, la voz de Café Tacvba que ya cruzó caminos con el mambo

(CUARTOSCURO)

Rubén Isaac Albarrán Ortega nació el 1 de febrero de 1967 en la Ciudad de México. Es cantante, compositor y productor musical, fundador junto a Joselo Rangel de Café Tacvba, banda ganadora de premios Grammy y Grammy Latino que debutó con su disco homónimo en 1992.

A lo largo de su carrera, Albarrán adoptó distintos alias escénicos —Pinche Juan, Cosme, Anónimo, Elfego Buendía, entre otros— hasta dejar de usarlos en 2012. Además de su trabajo con Café Tacvba, editó el disco solista Bienvenido al sueño bajo el nombre Sizu Yantra y formó el grupo Hoppo!.

El vínculo de Albarrán con el universo del mambo y la Orquesta Pérez Prado no es nuevo: el cantante ha colaborado previamente con Israel Garnica, y su presencia en el homenaje del 18 de diciembre se suma a una lista de colaboraciones que incluyen a artistas como Lila Downs, Calle 13 y Celso Piña.

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Roco Pachukote, el fundador de Maldita Vecindad que ya cantó con Albarrán

Maldita Vecindad lanzó en 1991 el disco El Circo, producido por Gustavo Santaolalla, que vendió más de 500 mil copias y llevó a la banda a su primera gira internacional. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

Roco Pachukote nació en 1967 y es el vocalista fundador de Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio, banda formada en 1985 en la colonia Santa María la Ribera. El grupo surgió en el contexto de los conciertos solidarios para damnificados tras el terremoto de ese año en la Ciudad de México.

Maldita Vecindad lanzó en 1991 el disco El Circo, producido por Gustavo Santaolalla, que vendió más de 500 mil copias y llevó a la banda a su primera gira internacional. La agrupación es considerada pionera del rock mestizo en Hispanoamérica, junto a Mano Negra y Los Fabulosos Cadillacs.

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Pachukote y Albarrán ya habían compartido escenario musical antes: en 2001 grabaron juntos el tema «Amnesia», de El Inspector. El vocalista de Maldita Vecindad también mantiene un proyecto propio, Sonidero Mestizo, junto a Moyenei Valdés.

Rocío Banquells, de telenovelas emblemáticas a su regreso al canto

Banquells alcanzó popularidad en la televisión mexicana con la telenovela Los ricos también lloran (1979), donde interpretó a Esther junto a Verónica Castro. (Foto: Instagram/@rociobanquells)

María del Rocío Banquells Núñez nació el 22 de junio de 1958 en Monterrey, Nuevo León. Es hija del actor y director Rafael Banquells y de la actriz Dina de Marco, y comenzó su carrera como actriz a los diez años en la obra Los años imposibles, dirigida por su padre.

Banquells alcanzó popularidad en la televisión mexicana con la telenovela Los ricos también lloran (1979), donde interpretó a Esther junto a Verónica Castro. En teatro musical protagonizó montajes como Evita, Jesucristo Superestrella y Mamma Mia!.

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Como cantante debutó en 1985 con el disco homónimo Rocío Banquells, que incluyó los éxitos «Este hombre no se toca» y «Luna mágica». A la fecha ha publicado una quincena de discos.

La Bruja de Texcoco, fusión de tradición mexicana y nuevas identidades

Su propuesta fusiona géneros tradicionales como el huapango y el son jarocho con elementos de performance (Netflix)

La Bruja de Texcoco, cuyo nombre es Octavio Mendoza, es cantante, actriz y bailarina originaria de la Ciudad de México. Estudió física matemática en el Instituto Politécnico Nacional (IPN) antes de dedicarse a la música, y posteriormente cursó estudios musicales en la Escuela de Música Mexicana.

Su propuesta fusiona géneros tradicionales como el huapango y el son jarocho con elementos de performance. Toca instrumentos como la vihuela, el arpa y el violín, y en 2020 se convirtió en la primera artista trans en presentarse en el Festival Vive Latino.

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La artista ha colaborado previamente con Rubén Albarrán, además de con Renee Goust y María León. En 2024 interpretó a Solange en la serie de Netflix El secreto del río.

Israel Garnica y la herencia familiar de la orquesta

Para Garnica, la continuidad de la orquesta responde a una historia de familia. Su padre, Jesús Garnica, fue bajista de la agrupación y asumió su dirección tras la muerte de Pérez Prado en 1989.

Israel tomó después la batuta y llevó a la formación a otros escenarios, incluido el cine. La orquesta apareció en Roma, de Alfonso Cuarón, y tocó junto a Albarrán en el Festival Internacional de Cine de Morelia, durante la presentación de El sueño de ayer, filme de Emilio Maillé en el que el cantante interpretó al Rey del Mambo.

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Un salón con casi 90 años de historia

El Salón Los Ángeles abrió sus puertas el 29 de julio de 1937 en una antigua bodega de carbón de la colonia Guerrero. El empresario Miguel Nieto Alcántara transformó el inmueble y le dio el nombre en referencia a la iglesia vecina, Nuestra Señora de los Ángeles.

Por su pista han pasado figuras como Frida Kahlo, Diego Rivera, Cantinflas y Celia Cruz, de acuerdo con el registro histórico del recinto. Hoy el salón es administrado por Miguel Nieto Applebaum, nieto del fundador.

Precios de boletos y datos para asistir

Las localidades tendrán un costo de $600 en zona General, sin asiento; $800 en Preferente; $1,000 en Oro, y $1,200 en VIP. El concierto es exclusivo para mayores de 18 años.

Los boletos están disponibles desde $600 pesos en la taquilla del recinto y a través de Passline.