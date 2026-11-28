Abelardo de la Espriella condenó ataque con explosivos contra la subestación de Policía de Agua Clara, en zona rural de Cúcuta (Presidencia de la República)

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El viernes 27 de noviembre de 2026, un grupo de hombres que se desplazaba en motocicletas atacó con un artefacto explosivo la subestación de Policía de Agua Clara, corregimiento rural de Cúcuta, Norte de Santander.

El hecho ocurrió cerca de las 10:35 p. m., cuando los ocupantes de las motocicletas arrojaron el explosivo contra la fachada de la instalación policial. Tras la detonación, huyeron por la vía que conduce a Guaramito, corregimiento ubicado cerca de la frontera con Venezuela.

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La acción dejó daños en la edificación, pero no hubo personas lesionadas, según informó la Policía Nacional. Las autoridades desplegaron verificaciones en el área para determinar las circunstancias del hecho e identificar a quienes participaron.

La Policía Nacional indicó que mantiene operaciones en la zona rural de Cúcuta con el fin de preservar la seguridad de los habitantes.

Frente a la arremetida contra la fuerza pública, vía redes sociales, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, fijó su postura de no ceder. Además de confirmar que no hubo ningún oficial muerto ni herido.

El presidente de la República dijo que ordenó fortalecer las acciones operacionales y de inteligencia para identificar, ubicar y capturar a los responsables (@ABDELAESPRIELLA /X)

“Condeno el ataque con explosivos contra la Subestación de Policía de Agua Clara, en zona rural de Cúcuta. Los criminales lanzaron un artefacto contra las instalaciones y huyeron. No se reportaron uniformados heridos, pero sí daños materiales”, escribió en su cuenta de X.

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La directriz fue aumentar las redadas y operativos que faciliten la detención y judicialización de los perpetradores del atentado.

“Ordené fortalecer las acciones operacionales y de inteligencia para identificar, ubicar y capturar a los responsables. A quienes pretenden desafiar al Estado les advierto: no nos van a intimidar, la ofensiva aumentará”, advirtió el jefe de Estado.

El ministro de Defensa señaló que reforzaron la seguridad de la zona (@generaljmora)

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Mora, sostuvo que el ataque es una muestra más de la cobardía de los criminales. Dadas las circunstancias, agregó: “Intensificaremos las operaciones y la inteligencia para capturar a los responsables, no retrocederemos, la ofensiva se intensificará en Norte de Santander y daremos con los responsables de estos actos viles en contra de nuestra fuerza pública”.

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Otro ataque se registró en corregimiento de Otaré, zona rural de Ocaña, luego de que un dron lanzó un artefacto explosivo contra la subestación de Policía. De acuerdo con el reporte preliminar, la carga impactó en la parte posterior de las instalaciones y no se reportaron personas heridas. Sin embargo, el jefe de Estado ni el Ejecutivo no se han pronunciado.

Abelardo de la Espriella entregó balance de los atentados en Norte de Santander y Cesar

Abelardo de la Espriella informó que no se reportaron víctimas en los atentados en Norte de Santander y Cesar - (Gobernación Norte de Santander/Reuters)

El 24 de noviembre de 2026 se registraron varios ataques con drones en diferentes zonas del país contra instalaciones de la fuerza pública que dejaron tres civiles heridos en Cúcuta y una patrullera lesionada en Curumaní.

En Cúcuta, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta $50.000.000 por información que permita identificar a los responsables. La investigación busca establecer si el Ejército de Liberación Nacional (ELN) participó en el atentado.

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En Curumaní, Cesar, al menos siete artefactos explosivos fueron lanzados desde drones contra la estación de Policía. Una patrullera resultó herida; según la institución, su condición no reviste gravedad.

Tras la escalada de violencia, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, escribió en su cuenta de X que “los atentados terroristas perpetrados en Cúcuta, Norte de Santander, y Curumaní, Cesar, merecen también, nuestra más enérgica condena”.

Conforme al balance que entregó, en la capital del departamento de Norte de Santander hubo tres heridos, dos casas dañadas y varios edificios públicos comprometidos.

“En Cúcuta, el ataque contra el Comando de la Policía dejó un balance preliminar de tres civiles heridos, entre ellos un bebé de 18 meses, más de 60 viviendas afectadas, dos viviendas destruidas y daños en la infraestructura policial y los servicios públicos”, expuso.

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El presidente de la República señaló que avanza en la organización de un plan de atención integral para brindar ayuda inmediata a los afectados (@ABDELAESPRIELLA/X)

El líder del movimiento Defensores de la Patria también confirmó que no se reportaron muertos por los ataques de los grupos armados en Norte de Santander y Cesar.

“En Curumaní, el atentado contra la estación de Policía dejó una patrullera herida y daños en la infraestructura policial. Gracias a Dios, no se reportan víctimas mortales en ninguno de estos dos atentados”.

De la Espriella manifestó toda su solidaridad con las familias afectadas y con la Policía Nacional. “Desde el Gobierno nacional estamos organizando un plan de atención integral para brindar ayuda inmediata a los afectados y apoyar la recuperación de las viviendas y la infraestructura dañada”.

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En sus declaraciones, aseguró: “¡No vamos a dejar solas a las familias afectadas por el terrorismo! Rechazo con absoluta contundencia estas miserables y cobardes acciones terroristas. La respuesta del Estado será firme e implacable, en el marco de la ley. Los responsables deberán responder ante la justicia”.