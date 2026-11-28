Últimas actualizaciones
El STC Metro informó que, debido a la presencia de lluvia en distintos puntos de la ciudad, se implementa marcha de seguridad en todas las Líneas de la Red. Se pide a los usuarios tomar sus precauciones.
Horarios del Metrobús para este día sábado en ciertas estaciones, toma tus precauciones.
El Metro informó a través de su cuenta oficial de X, que todas las estaciones inician servicio este sábado.
El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició operaciones a las 06:00 horas, por su parte, el servicio de Metrobús CDMX también empezó a dar servicio a las 04:30 horas de este sábado 28 de noviembre.
Ambos transportes forman parte de las dos principales redes de movilidad en la Ciudad de México, podrás seguir en vivo las últimas actualizaciones del servicio de las 12 líneas del STC Metro, así como de las 7 líneas que componen el Metrobús CDMX.