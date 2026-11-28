Primera tormenta invernal provoca lluvias intensas y temperaturas muy bajas en México FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM

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Las condiciones meteorológicas provocadas por la primera tormenta invernal mantienen en alerta a distintas regiones de México, debido a las precipitaciones de distinta intensidad, las fuertes rachas de viento y el descenso de temperaturas. Ante este panorama, las autoridades mexicanas pidieron a la población a tomar precauciones para evitar accidentes y proteger sus viviendas.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), perteneciente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), exhortó a los habitantes no bajar la guardia y reforzar las medidas de autocuidado tanto en sus hogares como durante sus traslados, con el objetivo es reducir posibles afectaciones y salvaguardar la integridad de las familias.

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De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno ocasionará lluvias torrenciales, intensas y muy fuertes en diferentes entidades, además de condiciones de frío a muy frío en las regiones Norte, Centro y Oriente del país, también existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve en las cimas de algunas montañas.

Estados que tendrán lluvias más intensas por la primera tormenta invernal

El pronóstico meteorológico contempla precipitaciones de diferente intensidad en gran parte del territorio nacional. Guerrero tendrá lluvias puntuales torrenciales, mientras que Oaxaca y Puebla registrarán condiciones intensas.

Por otra parte, se esperan precipitaciones muy fuertes en Michoacán, Estado de México y Morelos, así como lluvias fuertes en Ciudad de México, Tlaxcala y Veracruz.

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Las entidades que podrían presentar intervalos de chubascos son:

Nayarit, Jalisco y Colima.

Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

Chiapas y Tabasco.

La península de Yucatán.

Asimismo, se pronostican rachas de viento de entre 70 y 80 kilómetros por hora en el istmo y golfo de Tehuantepec, mientras que en las zonas montañosas superiores a los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar del centro-oriente y Michoacán existe probabilidad de nieve o aguanieve.

Una infografía de Infobae detalla las entidades afectadas por la primera tormenta invernal en México y las recomendaciones de Protección Civil ante lluvias, vientos y bajas temperaturas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Protección Civil pide extremar precauciones ante inundaciones y deslaves

La acumulación de humedad en el suelo puede incrementar el riesgo de deslizamientos, principalmente en comunidades cercanas a laderas, barrancas y terrenos inestables. Por ello, las autoridades recomendaron revisar constantemente las condiciones del entorno y las estructuras de las viviendas.

Entre las principales señales de alerta que deben tomarse en cuenta se encuentran:

Aparición de grietas en paredes o terrenos.

Inclinación de árboles y postes.

Escurrimientos de agua con lodo.

Cambios visibles en el terreno alrededor de los domicilios.

Si se identifica alguna de estas señales, es necesario abandonar inmediatamente el inmueble y dirigirse a un sitio seguro, además de informar a las autoridades locales.

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También se recomienda evitar cruzar ríos, arroyos, vados o vialidades inundadas, ya sea caminando o en automóvil; incluso cuando no llueva en una comunidad, las precipitaciones en zonas altas pueden provocar incrementos repentinos en el caudal de los cuerpos de agua.

Otra medida importante es no arrojar basura en calles, barrancas ni desagües, pues los residuos pueden obstruir el sistema hidráulico y favorecer encharcamientos.

¿Cómo protegerse del descenso de temperatura y las fuertes rachas de viento?

Ante las condiciones invernales, Protección Civil recomiendan utilizar varias prendas de ropa en capas, cubrir nariz y boca al salir y evitar cambios bruscos de temperatura, así como prestar especial atención a niñas, niños, personas adultas mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

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En caso de utilizar calentadores o chimeneas, es indispensable mantener una ventilación adecuada para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Además, se deben asegurar láminas, anuncios y objetos que permanezcan en azoteas para evitar que sean desprendidos por el viento.

La dependencia informó que mantiene comunicación con las 32 unidades estatales de Protección Civil para dar seguimiento a las condiciones meteorológicas y atender posibles emergencias, e invitó a las personas a consultar los avisos oficiales de @CNPC_MX y @conagua_clima para mantenerse informados sobre la evolución de la primera tormenta invernal.