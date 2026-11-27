El sesenta y nueve por ciento de los niños encuestados expresó interés por los tiburones, aunque la asociación con el temor aumentó con la edad (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos investigaciones revelan que los niños pequeños tienen una relación con la naturaleza más compleja de lo que se creía: la mayoría siente atracción por animales como los tiburones en la primera infancia, pero el miedo crece con la edad y convive, en muchos casos, con un interés genuino por el mundo natural. Los estudios fueron realizados por equipos de la Universidad de Adelaida (Australia) y la Universidad de Duke (Estados Unidos).

El primer trabajo, publicado en la revista Human Dimensions of Wildlife, encuestó a los padres de 374 participantes de entre 2 y 12 años provenientes de 17 países y regiones. El segundo, divulgado en Frontiers in Psychology, analizó a 295 niños de entre 3 y 13 años en dos contextos culturales distintos: el zoológico de Carolina del Norte y el santuario Lola ya Bonobo en Kinshasa, República Democrática del Congo.

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De acuerdo con Phys.org, ambas investigaciones coinciden en que el miedo a ciertas criaturas y la atracción por el entorno natural no son fuerzas opuestas, sino que pueden coexistir en una misma persona.

El 69% de los niños dijo que les gustan los tiburones, pero el miedo crece con los años

El temor hacia los tiburones no presenta diferencias vinculadas al género de los menores, al país de origen ni al nivel de miedo de sus padres (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigadora principal del estudio australiano, la doctora Brianna Le Busque, científica especializada en psicología ambiental de la Facultad de Física, Química y Ciencias de la Tierra de la Universidad de Adelaida, señaló que los resultados ofrecen una perspectiva clave sobre cómo se forman las percepciones durante la infancia.

El 69% de los chicos encuestados afirmó que le gustaban los tiburones, los describían como “geniales”, buenos nadadores o visualmente atractivos. Las características que más mencionaron fueron los dientes (44%), el gran tamaño (33%) y las aletas (31%).

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Sin embargo, el 13,9% de los menores asoció explícitamente a estos animales con el miedo o declaró temerles, y esa proporción aumentó de forma notable con la edad. “A medida que los niños crecían, observamos un aumento en la asociación entre los tiburones y el miedo”, señaló la especialista. La investigadora planteó que ese cambio pone sobre la mesa una pregunta central: qué aprenden sobre estos depredadores a medida que crecen y qué papel tienen los medios de comunicación, la sociedad y otras influencias en ese proceso.

Los medios de comunicación moldean la imagen del tiburón desde temprana edad

Los libros y los acuarios constituyen las principales vías de contacto infantil con los tiburones, por delante de la televisión y el cine (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio reveló que el principal contacto de los niños con los tiburones se da a través de libros (65%) y acuarios (59%), seguidos de programas de televisión (38%). Casi una cuarta parte había visto películas con estos ejemplares, como Buscando a Nemo y Tiburón.

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Aunque la investigación no midió de forma directa el impacto de esa exposición mediática en las actitudes infantiles, Le Busque advirtió que el tema merece una exploración más profunda. “Los tiburones suelen ser representados de forma muy dramática y sensacionalista, sobre todo cuando hay una mordedura de tiburón o en películas populares”, dijo.

El estudio también encontró que el miedo no variaba de forma relevante según el género del niño, el país de residencia ni la frecuencia con la que visitaban el océano. Tampoco se halló una relación clara entre el nivel de temor que expresaban los padres y el que manifestaban sus hijos: casi la mitad de los adultos declaró tener poco miedo, mientras que el 30% admitió temerles bastante.

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El miedo a las arañas no impide querer un jardín lleno de insectos

La biofilia funciona como un rasgo de temperamento que varía entre los niños en lugar de ser una afinidad universal idéntica (Gentileza, estudio: La biofilia como rasgo de temperamento, no como algo universal: la atracción y la aversión de los niños hacia la biodiversidad en Estados Unidos y la República Democrática del Congo, publicado en Frontiers in Psychology)

En paralelo, el equipo de la Universidad de Duke llegó a una conclusión que desafía una teoría establecida en la ciencia del comportamiento. La investigadora Vanessa Woods, del departamento de antropología evolutiva y sus colegas pusieron a prueba la llamada hipótesis de la biofilia (la idea de que los humanos tienen una afinidad innata y universal por la naturaleza) y encontraron que esa afinidad funciona más como un rasgo de temperamento que como una característica compartida por todos.

Uno de los hallazgos más inesperados fue que el miedo y la atracción no se excluyen mutuamente. Los niños que declararon tener temor a arañas, serpientes, escarabajos y otros animales mostraban tanto interés por los entornos con alta biodiversidad como aquellos que no expresaban ningún temor.

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“Descubrimos que los niños que le tenían miedo a las arañas eran igual de propensos a invitar a su jardín a un grupo de insectos que incluía mariposas y todo tipo de escarabajos”, afirmó la especialista. Según los investigadores, esto indica que el rechazo hacia ciertas criaturas y la atracción por la biodiversidad en general operan como sistemas psicológicos separados.

Las diferencias en la relación con la naturaleza aparecen desde la primera infancia

El equipo de la Universidad de Duke demostró que el miedo a las arañas y serpientes no reduce el interés infantil por entornos con alta biodiversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio también detectó una variación considerable entre los niños: algunos se sentían atraídos de forma constante por entornos con alta biodiversidad, mientras que otros preferían ambientes más ordenados y controlados. Estas diferencias surgieron en edades tempranas y se observaron en distintas culturas, lo que sugiere que la biofilia no es igual en todos los seres humanos, sino que varía en distintos grados.

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Esa variabilidad tiene consecuencias directas para la educación ambiental: los programas de concientización suelen asumir que todos los chicos responden de la misma manera ante la naturaleza, pero los datos apuntan a que se necesita un enfoque más personalizado.

Woods adelantó que el próximo paso es estudiar las reacciones de los niños ante distintos niveles de biodiversidad en Duke Gardens, donde colabora con Kavanah Anderson, directora de aprendizaje y participación comunitaria del jardín. “Vemos el asombro en los rostros de los estudiantes y escuchamos la emoción en sus voces cuando establecen conexiones con lo aprendido”, comentó Anderson. “También vemos cómo el miedo se disipa al comprender”.

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La educación y las experiencias positivas pueden cambiar la percepción

El acceso a información y el contacto directo con especies que generan temor disminuyen el rechazo y fomentan actitudes de conservación (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambas investigaciones convergen en que el conocimiento y el contacto positivo con la naturaleza pueden transformar la manera en que los niños ven a los animales que les generan temor. Estudios anteriores habían vinculado un mayor conocimiento sobre los tiburones con niveles más bajos de miedo, y las experiencias directas con estos animales con una mayor disposición a tolerarlos y protegerlos.

“Los niños son claramente capaces de ver a los tiburones como animales fascinantes e interesantes, en lugar de simplemente algo a lo que temer”, sostuvo Le Busque. Woods, por su parte, agregó un mensaje para las familias: “No te rindas con tu hijo solo porque le tenga miedo a una criatura del bosque. Todavía hay espacio para la imaginación”.

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