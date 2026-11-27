Imagen recurso de una científica investigando en un laboratorio (Magnific)

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El desarrollo del aparato reproductor femenino es un proceso mucho más complejo de lo que la ciencia pensaba hasta ahora. Durante años, los investigadores han tratado de comprender cómo se forman las estructuras que permiten el funcionamiento de los ovarios y hacen posible la reproducción. Ahora, un nuevo descubrimiento científico acaba de cambiar una de las ideas fundamentales sobre este proceso: algunas de las células esenciales para la fertilidad femenina no proceden de un único origen, sino de dos linajes celulares diferentes.

El hallazgo, publicado en la revista científica Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), ha sido realizado por un equipo internacional liderado por investigadores de la Universidad de Ginebra, en Suiza. El estudio demuestra que las células de la granulosa, fundamentales para alimentar y proteger los óvulos, tienen un origen mucho más diverso de lo que se creía.

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Estas células, que rodean al óvulo dentro del folículo ovárico, desempeñan un papel imprescindible en la reproducción femenina. No solo proporcionan nutrientes al óvulo durante su desarrollo, sino que también regulan su maduración y participan en la producción de hormonas como los estrógenos. Por eso, conocer cómo se forman resulta fundamental para comprender mejor la fertilidad y el funcionamiento de los ovarios.

Dos caminos para formar una misma célula

Hasta ahora, el modelo científico tradicional consideraba que las células de la granulosa procedían principalmente de una única estructura embrionaria: el epitelio celómico, una capa de células que recubre la superficie del ovario durante su desarrollo fetal. Sin embargo, la nueva investigación ha identificado una segunda fuente: las denominadas células de soporte similares, conocidas como SLC.

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Los resultados indican que aproximadamente el 65 % de las células de la granulosa del ovario adulto procede del epitelio celómico, mientras que alrededor del 10 % tiene su origen en las SLC. La contribución de estas últimas puede alcanzar el 22 % durante determinadas etapas del desarrollo embrionario.

Para llegar a estas conclusiones, los científicos combinaron técnicas avanzadas de secuenciación genética, análisis espacial de tejidos y experimentos de rastreo celular en ratones modificados genéticamente. Además, estudiaron más de 156.000 células humanas y 43.000 células de ratón, lo que permitió comparar el desarrollo ovárico de ambas especies.

La directora de la clínica de reproducción asistida Ginemed Madrid, María José Martínez Cañavate, ha explicado que en la actualidad "la media de pacientes en un centro privado de fertilidad es casi 38-39 años", lo que refleja un significativo retraso en la edad de ser madre, que hace dos décadas se situaba en torno a los 35-36 años. "La incorporación de la mujer en la vida laboral y los nuevos modelos de familia han hecho que vayamos retrasando cada vez más la maternidad", ha señalado.

Un avance para comprender la fertilidad femenina

Las implicaciones del estudio van más allá de corregir una teoría sobre el desarrollo embrionario, puesto que comprender que las células de la granulosa tienen diferentes orígenes podría ayudar a investigar si cada población presenta características distintas y responde de manera diferente a las señales hormonales.

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Además, el estudio de la Universidad de Ginebra aporta información relevante sobre las células de la teca, responsables de producir hormonas esenciales para el funcionamiento del folículo. Los investigadores también han identificado que estas proceden de progenitores esteroidogénicos fetales.

Aunque todavía quedan preguntas por resolver, este descubrimiento supone un paso importante para entender cómo se construye el ovario antes incluso del nacimiento. También recuerda que, detrás de un proceso aparentemente conocido como la maduración de un óvulo, existe una compleja organización celular cuyo funcionamiento la ciencia continúa desentrañando.