El expresidente confirmó que el Centro Democrático entregó al Gobierno un documento con propuestas para modificar el proyecto y defendió una reforma orientada al crecimiento económico - Centro Democrático

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El expresidente Álvaro Uribe aseguró que el Centro Democrático confía en alcanzar un acuerdo con el Gobierno alrededor de la Ley de Ajuste Fiscal y confirmó que su partido entregó un documento con propuestas de modificación al proyecto. Uribe defendió una reforma orientada al crecimiento económico, con reducción del tamaño del Estado, menor gasto público y cambios tributarios que, según planteó, no castiguen la actividad productiva.

Según información publicada por Blu Radio, el documento fue entregado al Gobierno durante la noche del miércoles y contiene alternativas con las que el partido busca modificar varios puntos de la iniciativa fiscal.

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Uribe sostuvo que uno de los objetivos debe ser proteger a los sectores productivos y estimular la economía formal. Dentro de sus propuestas mencionó la eliminación del impuesto al patrimonio y del impuesto de timbre.

El expresidente afirmó que el impuesto al patrimonio representa un obstáculo para la actividad económica y señaló que actualmente genera alrededor de un billón de pesos al año, frente a los tres billones que, según dijo, producía anteriormente.

“Quitar el impuesto de timbre y reorientar la legislación tributaria, hay que gravar la utilidad, no la actividad”, sostuvo.

Álvaro Uribe - crédito Cristian Bayona / Colprensa

Centro Democrático propone reducir gasto y tamaño del Estado

Uribe explicó que la propuesta presentada por el Centro Democrático parte de una idea central: combinar ajustes tributarios con una reducción del gasto público y del tamaño del Estado.

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El exmandatario señaló que el país necesita una reforma “procrecimiento” y aseguró que cualquier modificación al sistema tributario debería buscar mejores condiciones para la inversión y para los sectores productivos.

También planteó que la discusión fiscal no puede separarse del comportamiento de la economía y de la capacidad del país para financiar el gasto social.

A su juicio, una economía con mayor actividad productiva genera mejores condiciones para sostener programas sociales y atender las necesidades del Estado.

Uribe insistió en que el ajuste no debería recaer únicamente sobre nuevos impuestos. Por eso, defendió la necesidad de revisar el gasto y de reducir estructuras estatales que, según su planteamiento, pueden ser ajustadas.

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El documento entregado al Gobierno recoge esas propuestas como parte de la posición del Centro Democrático frente al proyecto que actualmente se discute en el Congreso.

Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uribe confía en un acuerdo con el Gobierno

El expresidente también fue consultado sobre la posibilidad de que el Centro Democrático presente una ponencia alternativa a la Ley de Ajuste Fiscal.

Frente a esa opción, Uribe aseguró que espera que las conversaciones permitan llegar a un acuerdo antes de avanzar por caminos separados.

“Confiamos en que va a haber un acuerdo porque a todo el mundo le interesa, al Gobierno y a todas las bancadas, que aceleremos la economía productiva”, afirmó.

Uribe agregó que ese crecimiento es necesario para sostener la financiación de lo social y sostuvo que el país debe acelerar la transición hacia una economía con mayor peso de las actividades productivas legales.

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En su declaración, cuestionó la incidencia del narcotráfico y la minería ilegal y señaló que Colombia debe avanzar rápidamente hacia una economía productiva.

La posición del Centro Democrático, según lo explicado por el exmandatario, combina reducción de impuestos que considera perjudiciales para la actividad económica, ajustes al tamaño del Estado y una revisión del gasto público.

Por ahora, el partido mantiene abierta la posibilidad de negociar con el Gobierno y confía en que las diferencias puedan resolverse durante el trámite de la Ley de Ajuste Fiscal.

El resultado de esas conversaciones definirá si el Centro Democrático acompaña una versión concertada del proyecto o si termina impulsando una propuesta alternativa en el Congreso.

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