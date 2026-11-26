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Laura Zapata hizo un comentario sobre Vadhir Derbez al ser consultada por el caso que enfrenta el actor y por la entrevista que dio una fiscal de la Ciudad de México.

La intérprete reaccionó con un juego de palabras sobre el apellido del actor, mientras hablaba de su inconformidad con una resolución judicial en otro proceso que sigue por presunto maltrato contra su abuela Eva Mange.

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La actriz acudió a instalaciones judiciales para pedir explicaciones sobre una resolución que, según su versión, permite que Jessica de Jesús Martínez cumpla fuera de prisión una pena de cuatro años. Zapata sostiene que la sentencia continúa vigente, aunque cuestiona que los magistrados hayan modificado la forma en la que se ejecutaría.

Durante la entrevista, un reportero le preguntó por la participación de una fiscal de la Ciudad de México en medios de comunicación para abordar el expediente relacionado con Vadhir Derbez. La actriz no profundizó en la investigación, pero soltó una frase que generó reacciones por el doble sentido de su respuesta.

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Laura Zapata hace juego de palabras al ser consultada sobre Vadhir Derbez

Uno de los reporteros preguntó a Laura Zapata si tenía alguna opinión sobre el caso de Vadhir Derbez y las declaraciones públicas de autoridades ministeriales.

La actriz respondió con una frase breve: “¿Y cómo vea tú a Vadhir? ¿Lo va a evadir o no?”.

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El comentario parece referirse al apellido del actor y al verbo “evadir”.

La investigación contra Vadhir Derbez permanece abierta en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por una denuncia de violación. La dependencia sostiene que el actor no ha comparecido ante el Ministerio Público y que su carpeta contiene datos de prueba que, desde su valoración, sustentan la existencia del hecho investigado.

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Derbez rechaza los señalamientos. Su defensa sostiene que el actor no ha comparecido como parte de una estrategia jurídica vinculada al juicio de amparo promovido contra la orden de aprehensión que fue librada en el caso.

(Redes sociales)

La orden quedó sin efectos tras la resolución de un amparo. La Fiscalía CDMX afirma que la investigación no fue anulada y que conserva la facultad de buscar la judicialización del expediente por medio de un citatorio.

La actriz cuestiona que autoridades judiciales den entrevistas sobre casos en curso

Antes de lanzar la frase sobre Derbez, Zapata se refirió a la participación pública de jueces, magistrados y fiscales. La actriz sostuvo que los servidores públicos deben concentrarse en resolver los asuntos que tienen bajo su responsabilidad.

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“Yo creo que no tienen que dar entrevistas los jueces ni los magistrados”, declara. “Tienen que hacer su trabajo, pero su trabajo bien hecho”.

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La intervención surge mientras Zapata expresa su desacuerdo con los magistrados que, de acuerdo con su versión, modificaron la manera en que Jessica de Jesús Martínez cumpliría una pena dictada por un juez.

La actriz afirma que viajó a Toluca para intentar reunirse con los integrantes de una segunda sala de alzada. Señala que no fue recibida de forma individual porque, según le informaron, una posible audiencia debía considerar a las dos partes del proceso.

“Necesito hablar con los magistrados para que alguien me explique en qué se basan para la sentencia del juez pasársela por el arco del triunfo”, dijo Zapata.

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Sus expresiones corresponden a su postura como denunciante y familiar de Eva Mange. La resolución judicial, sus alcances y los recursos disponibles deberán definirse dentro del proceso correspondiente.

Zapata afirma que apelará la resolución relacionada con Jessica de Jesús Martínez

Laura Zapata señala que revisa el expediente con el abogado Beceiro. La actriz pretende conocer si existe una vía para impugnar la decisión que cuestiona.

“Voy a seguir, si es que me da tiempo, porque me dicen que ya tiene muy pocos días para responder”, expresa.

Zapata asegura que la persona sentenciada debe cumplir los cuatro años de prisión dictados inicialmente. “Ella tiene que cumplir los cuatro años de su sentencia”, sostiene.

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La actriz afirma que no está de acuerdo con que la pena se cumpla fuera de prisión bajo medidas de supervisión. “Ella está evitando pisar la cárcel, que es donde tiene que estar”, declara.

Durante la entrevista, los conductores se refieren a una posible medida de control con un brazalete electrónico. Zapata señala que busca información sobre la resolución y plantea que el fallo podría permitir una apelación.

La actriz habla del caso de su abuela Eva Mange

Zapata también habló de las diligencias que, según su versión, busca iniciar contra el asilo donde estuvo su abuela Eva Mange. La actriz ha sostenido públicamente que el caso debe servir para defender los derechos de otras personas adultas mayores.

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“No solamente es por mi abuela, sino por todos los ancianos de este país”, afirma.

La actriz cuestiona que familiares de residentes de asilos no siempre los reintegren a sus hogares cuando las autoridades lo ordenan. “Las familias no quieren a las personas mayores de la tercera edad”, declara.

Zapata dijo que revisará con su abogado si puede emprender acciones contra el establecimiento. También señaló que planea volver a difundir videos relacionados con el caso de su abuela.

El comentario sobre Vadhir Derbez se produjo al final de una entrevista centrada en el proceso judicial que sigue Zapata. La actriz no ofreció más detalles sobre la investigación contra el actor ni se refirió a las denuncias específicas que se encuentran en manos de la Fiscalía CDMX y la FGR.

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