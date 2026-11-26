Larry Flink, presidente y ceo de BlackRock.

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BlackRock, el mayor gestor de activos del mundo, mantiene inversiones en España por valor de 100.000 millones de euros entre acciones, bonos soberanos y corporativos y activos privados. Así lo ha anunciado este jueves su presidente y consejero delegado, Larry Fink, durante su intervención en el 25 Congreso CEDE, celebrado en el Palau de Congressos de Catalunya, donde ha destacado las oportunidades que ofrece la economía española y “la importancia del rol que puede jugar el capital global en el apoyo de su crecimiento a largo plazo”, recoge Europa Press.

El ejecutivo ha defendido que movilizar el ahorro de los europeos hacia inversiones productivas será determinante para garantizar la competitividad del continente en los próximos años. En este escenario, ha considerado que España está “particularmente bien posicionada”, gracias al impulso de su economía y al desarrollo de capacidades en sectores estratégicos como la energía, las infraestructuras y la tecnología.

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Las declaraciones de Fink llegan en un momento en el que las grandes gestoras internacionales buscan oportunidades de inversión vinculadas a la transformación económica, la digitalización y la transición energética. España se ha convertido en uno de los mercados con potencial para captar estos flujos de capital, en un contexto marcado por la necesidad de financiar grandes proyectos y reforzar la autonomía económica europea.

Un ciclo de inversión histórico con la deuda como desafío

Fink ha advertido de que el mundo afronta uno de los grandes ciclos de inversión de la historia, impulsado por la necesidad de construir nuevas infraestructuras, garantizar el suministro eléctrico, desarrollar la inteligencia artificial y expandir la capacidad manufacturera. Sin embargo, este proceso coincide con un escenario de elevado endeudamiento público, que limita la capacidad de los gobiernos para asumir el coste de las inversiones necesarias.

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Ante esta situación, el presidente de BlackRock ha reivindicado el papel de los mercados financieros como una herramienta fundamental para sostener el crecimiento económico. “Necesitamos mercados de capitales más profundos en todas partes, nuevas formas de financiar inversiones y más participación de inversores a largo plazo”, ha afirmado.

El directivo considera que el reto pasa por ampliar las vías de financiación y facilitar que el ahorro privado llegue a proyectos productivos, especialmente en sectores que requieren grandes cantidades de capital y plazos de retorno prolongados. Una estrategia que, a su juicio, permitirá complementar los recursos públicos y responder a las necesidades de inversión de las economías desarrolladas.

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Menos costes de financiación para impulsar a las empresas

El consejero delegado de BlackRock también ha abogado por facilitar y abaratar el acceso al capital para las empresas, que necesitan financiación para invertir, innovar y ganar competitividad. Ha defendido que una mayor disponibilidad de recursos contribuirá a modernizar las infraestructuras, acelerar el desarrollo tecnológico, fortalecer la economía y generar empleo.

En este sentido, ha subrayado la importancia de que los mercados financieros canalicen recursos hacia compañías con capacidad para desarrollar nuevos proyectos y transformar sus modelos de negocio. La financiación empresarial será, según su planteamiento, una de las palancas para sostener el crecimiento en un entorno de cambios tecnológicos y económicos acelerados.

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La inteligencia artificial exigirá inversiones multimillonarias

Fink ha destacado el potencial de la inteligencia artificial para transformar la economía, abrir nuevos sectores y generar oportunidades de negocio, aunque ha advertido de que su desarrollo requerirá una “extraordinaria cantidad de inversión”.

Esa inversión deberá destinarse no solo al desarrollo de modelos y aplicaciones, sino también a la capacidad computacional, el suministro energético, las infraestructuras y la formación de talento. La expansión de la IA, ha apuntado, supondrá un importante desafío financiero y energético, pero también una oportunidad para aquellos países y empresas capaces de movilizar capital y anticiparse a las necesidades de esta nueva economía.

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Larry Fink incidió que España, por su posición en sectores como la energía y las infraestructuras y por el creciente desarrollo de sus capacidades tecnológicas, aspira a desempeñar un papel relevante en este ciclo de inversión global.