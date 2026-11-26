l resultado en Monterrey y la prolongada sequía de triunfos provocaron comentarios pesimistas entre los seguidores, que no ven una reacción del equipo ni siquiera en la Liguilla. (Especial)

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El Club América atraviesa un momento complicado justo cuando comenzó la etapa más importante del Apertura 2026. Las Águilas no consiguieron aprovechar su superioridad numérica frente a Monterrey en el primer duelo de los cuartos de final, resultado que aumentó el malestar entre sus seguidores, quienes señalaron directamente a Guillermo Almada por el funcionamiento del equipo y la prolongada racha sin victorias.

El empate 0-0 en territorio regiomontano dejó sensaciones negativas entre los aficionados azulcremas, especialmente porque el conjunto capitalino tuvo la oportunidad de jugar con un futbolista más después de la expulsión de Ricardo Chávez, defensor de Rayados, durante los primeros minutos del encuentro.

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Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 25, 2026 America's Oscar Perea in action with Monterrey's Ricardo Chavez REUTERS/Daniel Becerril

Pese a la ventaja en el campo, América no logró traducir sus oportunidades en goles y llegará al compromiso de vuelta con la obligación de mostrar una mejor versión futbolística. La frustración de sus seguidores se hizo evidente en las plataformas oficiales del club, donde abundaron los cuestionamientos contra la directiva, los jugadores y, principalmente, el entrenador uruguayo.

Entre los comentarios que reflejaron el descontento aparecieron mensajes como: “Este equipo está horriblemente deshecho, nada adelante y eso empieza por la pésima media cancha que se tiene, ah y un DT inoperante!”; “Almada no es DT para el América, es el peor América en AÑOS. SE TIENE QUE LARGAR. #FueraAlmada. Esto no es el América, pueden haber malas temporadas pero nunca se puede perder la identidad. #FueraAlmada YAAAAAAAA”.

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Las críticas también apuntaron a la actitud y al desempeño colectivo del equipo, pues algunos aficionados esperaban que la Liguilla representara un cambio en la dinámica que arrastraban durante las últimas semanas.

“Es deprimente ver jugar a este equipo. Equipo sin corazón y sin huevos. Tristísimo. Pensé que en liguilla cambiaría el estilo de juego y el ánimo, pero más de lo mismo, de estos últimos 5 partidos”, escribió otro usuario.

La molestia alcanzó incluso comparaciones con anteriores entrenadores del club, mientras otros seguidores anticiparon nuevas protestas si el resultado de la eliminatoria no favorece a los azulcremas.

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“Hasta el Tano Ortiz, que era profe de educación física, hubiera sacado una ventaja de 4-0 jugando contra 10. Son una puta vergüenza”; “El sábado preparen la imagen con el famoso ‘Gracias, afición’”, fueron otras de las respuestas que circularon tras el encuentro.

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Almada acumula siete partidos sin ganar

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 25, 2026 America players walk off the pitch after the end of the first half REUTERS/Daniel Becerril

La inconformidad tiene como principal argumento los resultados recientes del América. La última ocasión en que el equipo consiguió sumar una victoria fue el 21 de octubre, cuando derrotó 5-2 al Atlas en el Estadio Jalisco, durante la jornada 13 del campeonato.

A partir de ese compromiso, los azulcremas entraron en una dinámica negativa que incluye la derrota frente a Pachuca por 2-1, tres igualadas consecutivas ante Xolos, Toluca y Pumas, además de caer frente a New York en un partido amistoso y contra Tigres en el cierre de la fase regular.

Guillermo Almada reconoció que el América debe recuperar contundencia y solidez defensiva tras empatar 1-1 ante Xolos (REUTERS)

La sequía de triunfos elevó la presión sobre Almada, quien ahora deberá responder en un escenario de máxima exigencia y con la afición cuestionando su continuidad.

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Después del empate contra Monterrey, el técnico defendió el desempeño ofensivo de sus dirigidos y atribuyó la falta de goles a la poca precisión en la definición y al rendimiento del guardameta rival.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v America - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - November 7, 2026 America coach Guillermo Almada reacts REUTERS/Luis Cortes

“A veces la pelota no quiere entrar y también el arquero del rival juega, está para eso y tuvo una noche destacada, que no nos permitió, junto con la precisión en la definición, llevarnos el partido, pero estoy completamente convencido de la categoría de los delanteros que tenemos, seguramente si seguimos con esta generación los goles van a venir”, señaló el estratega uruguayo en conferencia de prensa.

América se juega el pase en casa

El próximo sábado 28 de noviembre, América recibirá a Rayados en el Estadio Banorte para disputar el segundo capítulo de los cuartos de final. Las Águilas avanzarán con una victoria o un empate, mientras que Monterrey está obligado a ganar en la Ciudad de México para conseguir su boleto a las semifinales.

Soccer Football - Liga MX - Quarter Final - First Leg - Monterrey v America - Estadio BBVA, Monterrey, Mexico - November 25, 2026 America's Miguel Borja reacts REUTERS/Daniel Becerril

El resultado de la ida mantiene abierta la eliminatoria, pero el margen de error para Almada será mínimo. Una nueva actuación sin contundencia podría intensificar todavía más el reclamo de una afición que exige resultados y recuperar la identidad del club.

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