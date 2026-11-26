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La presidenta Claudia Sheinbaum respondió este jueves, en su conferencia matutina, a la advertencia del PAN de no presentarse a las elecciones de 2027 si el INE mantiene el criterio de sobrerrepresentación de 2024. Su mensaje fue directo: “si no quieren participar, pues que no participen”, y negó que exista una fórmula de sobrerrepresentación.

Lo que dijo Sheinbaum

La respuesta de la presidenta Sheinbaum al amago del Partido Acción Nacional y la inminente votación del Consejo General del Instituto Nacional Electoral anticipan un conflicto de fondo sobre las reglas de la competencia política

Ante la pregunta de un reportero, la mandataria afirmó que no hay fórmula de sobrerrepresentación y que la asignación de diputaciones plurinominales se rige por una ley que “todos pueden leer”, donde se detalla punto por punto cómo se calcula la representación proporcional.

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Sobre el amago de Acción Nacional, ironizó que quizá ese partido tiene problemas para saber cuántos van a votar por él. Dijo que no se entiende que un partido, cuyo objetivo es competir, decida no hacerlo, aunque aclaró que es “su decisión”.

La presidenta sostuvo que la ley fue aprobada por PRI, PAN, Movimiento Ciudadano y PRD y que se aplicó “tal cual” en 2015, 2018, 2021 y 2024. A su juicio, el INE y el Tribunal Electoral, que tienen la última palabra, deben aplicarla igual en 2027. También afirmó que en 2024 la oposición “sacó muy poquitos diputados” y por eso no le gustó el resultado.

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Lo que dijo Anaya

El senador del PAN Ricardo Anaya advirtió que Morena quiere un INE "mocho" sin presidencia. Crédito: PAN

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, abrió la puerta a que su partido no participe en 2027 si el Consejo General del INE insiste en aplicar el criterio de sobrerrepresentación, y sostuvo que “todo está sobre la mesa”. Según Crónica, planteó que el PAN reconocerá al INE si rectifica, pero que, de mantenerse la interpretación, la decisión cambiará. Antes había advertido que, si el INE vuelve a abrir ese camino a Morena, quedaría claro que no hay árbitro imparcial y confiable en 2027.

Anaya y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, también anunciaron que impugnarán cualquier criterio que mantenga la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados.

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El posicionamiento de Morena

El partido oficialista sostiene que la Constitución fija topes de representación y recuerda que el tribunal confirmó la distribución de escaños aplicada durante los comicios federales de 2024 por el organismo comicial. | X-Morena

Horas antes, Morena había publicado un texto titulado “La Constitución establece las reglas de la democracia”. En él sostiene que no deben cambiarse las reglas una vez iniciado el proceso electoral, que comenzó el 10 de septiembre.

El partido señala que el sistema actual de representación fue construido durante gobiernos del PRI y del PAN:

En 1996 , con Ernesto Zedillo, se fijaron los límites constitucionales de sobrerrepresentación por partido.

En 2008 , con Felipe Calderón, se eliminó la disposición que equiparaba a las coaliciones con un solo partido para estos efectos.

En 2022, la oposición votó contra la reforma electoral de Andrés Manuel López Obrador.

Morena añade que en 2024 el INE aplicó las reglas vigentes y que la Sala Superior del TEPJF confirmó la asignación.

Por qué se discute

La Constitución establece que ningún partido puede tener más de 300 diputaciones ni una diferencia mayor a 8 puntos entre su votación y sus curules. El debate es si esos límites se miden por partido o por coalición.

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Un anteproyecto del INE plantea verificar los límites respecto de cada partido y no por coalición, igual que en 2024. La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos sesionará el 27 de noviembre, y el Consejo General votaría el 30 de noviembre.

El PAN sostiene que en 2024 Morena y sus aliados obtuvieron 54% de los votos, pero no alcanzaron el 73% de las curules, una diferencia que considera sobrerrepresentación. Morena y sus legisladores rechazan esa lectura.

La respuesta en el Senado y el INE

El presidente del Senado, Higinio Martínez, de Morena, descartó que las advertencias del PAN pongan en riesgo los comicios y afirmó que el proceso federal y los locales están garantizados. También negó que exista sobrerrepresentación y recordó que las decisiones del INE pueden impugnarse ante el Tribunal Electoral.

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La consejera presidenta provisional del INE, Blanca Yassahara Cruz García, evitó adelantar la postura del organismo y pidió esperar al trámite del Consejo General.

Qué sigue

27 de noviembre: sesión de la Comisión de Prerrogativas del INE.

30 de noviembre: votación del Consejo General sobre el criterio de asignación.

Después: posibles impugnaciones de PAN y PRI ante el TEPJF y la decisión del PAN sobre su participación en la elección de la Cámara de Diputados.

La respuesta de Sheinbaum fija la postura del Ejecutivo antes de una sesión clave del INE y confirma que la discusión por las reglas de 2027 se perfila como el primer gran choque electoral del próximo proceso federal.