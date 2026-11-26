El equipo de investigación aplicó la tomografía de resistividad eléctrica para detectar restos subterráneos sin necesidad de excavaciones masivas (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los arqueólogos redescubren una estructura egipcia enterrada durante casi 2.600 años en la antigua ciudad de Buto, ubicada en el delta del Nilo, mediante imágenes de radar satelital e instrumentos terrestres. Los hallazgos revelan no solo la existencia del edificio, sino también posibles indicios de técnicas de ingeniería de cimientos del antiguo Egipto.

La estructura fue localizada en un área superior a la de un campo de fútbol, en una región plana y baja con suelo blando y rico en sedimentos. Para estudiarla sin recurrir a excavaciones masivas, el equipo aplicó la tomografía de resistividad eléctrica (TRE), una técnica que consiste en enviar pequeñas corrientes eléctricas al suelo y medir la facilidad con la que atraviesan distintos materiales.

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Según la investigación publicada en la revista Acta Geophysica, Buto fue en su momento un importante centro político y religioso del norte de Egipto, con orígenes que se remontan al cuarto milenio a. C. Era también un lugar de culto a Wadjet, una diosa Cobra a la que se atribuía la protección del Bajo Egipto. Hoy, lo que queda de la ciudad es un complejo yacimiento arqueológico con miles de años de historia conservados bajo capas de sedimentos.

La estructura data de la XXVI dinastía y pudo tener uso religioso

Una capa de arena hallada bajo los cimientos indica el empleo de técnicas deliberadas para estabilizar el suelo arcilloso del delta del Nilo (Gentileza, estudio: Detección multiescala de elementos arqueológicos enterrados en diferentes fases de ocupación: un enfoque integrado que utiliza imágenes satelitales de radar y tomografía de resistividad eléctrica en Buto, noroeste del delta del Nilo en Egipto, publicado en Acta Geophysica)

A una profundidad de entre 3 y 6 metros bajo la superficie, la edificación mide aproximadamente 25 por 20 metros y data de la XXVI dinastía, también conocida como el período Saíta, que abarcó los siglos VII y VI a. C. Su propósito exacto sigue siendo desconocido, aunque los investigadores sospechan que cumplió una función religiosa: posiblemente como tumba, santuario o residencia para sacerdotes.

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Durante las excavaciones guiadas por los datos de la prospección, se hallaron objetos vinculados a prácticas espirituales, entre ellos amuletos y un altar. Para Hussein Bassir, egiptólogo y director del Museo de Antigüedades de la Biblioteca de Alejandría, estos objetos tienen un valor histórico significativo.

“La identificación de una importante estructura de adobe, posiblemente asociada con actividades religiosas o administrativas, añade otra dimensión importante a nuestra comprensión de este sitio de gran relevancia histórica”, señaló Bassir, de acuerdo con CNN.

Bajo la estructura, una capa de arena que podría revelar secretos de ingeniería

Las excavaciones en el yacimiento revelaron altares y amuletos asociados con prácticas religiosas del antiguo Egipto (Gentileza, estudio: Detección multiescala de elementos arqueológicos enterrados en diferentes fases de ocupación: un enfoque integrado que utiliza imágenes satelitales de radar y tomografía de resistividad eléctrica en Buto, noroeste del delta del Nilo en Egipto, publicado en Acta Geophysica)

Uno de los hallazgos más llamativos se encontró debajo del propio edificio. A unos 6 o 7 metros de profundidad, los investigadores detectaron una capa de arena que, según creen, fue colocada deliberadamente por los constructores para crear una base nivelada y estable.

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El suelo arcilloso del delta del Nilo representa un desafío para la construcción: se expande al humedecerse y se contrae al secarse, lo que puede deteriorar las estructuras con el tiempo. La arena habría servido para nivelar el terreno, proporcionar una base más sólida o distribuir el peso del edificio de manera más uniforme.

“Este descubrimiento nos recuerda que muchos capítulos de la historia del antiguo Egipto permanecen ocultos bajo tierra”, afirmó el egiptólogo. Aunque se necesitan más estudios para confirmar el propósito original de esa capa de arena, el hallazgo podría aportar pruebas valiosas sobre los conocimientos de ingeniería de los históricos constructores egipcios.

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La tecnología permitió avanzar sin años de trabajo de campo

El edificio mide veinticinco por veinte metros y data de la vigésima sexta dinastía durante el período Saíta (Gentileza, estudio: Detección multiescala de elementos arqueológicos enterrados en diferentes fases de ocupación: un enfoque integrado que utiliza imágenes satelitales de radar y tomografía de resistividad eléctrica en Buto, noroeste del delta del Nilo en Egipto, publicado en Acta Geophysica)

Los métodos utilizados en esta investigación abren la puerta a futuros trabajos en la región y en otros yacimientos. Los autores sospechan que otra estructura podría encontrarse bajo una gruesa capa de arcilla en el mismo sitio, una hipótesis que planean explorar.

Solo se excavó una pequeña fracción de Buto, una situación habitual en muchos yacimientos arqueológicos. Robert Littman, director de las excavaciones en Tell Timai, otro asentamiento antiguo del delta del Nilo, ilustró esa realidad con un ejemplo concreto: en ese sitio, los arqueólogos apenas excavaron entre el 1% y el 2% del yacimiento, pese a más de un siglo de trabajo de campo.

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“La excavación es un proceso lento y minucioso”, señaló Littman, quien no participó en la investigación. “El uso combinado de imágenes satelitales y tomografía de resistividad eléctrica (ERT) proporciona un método rápido y económico para ver lo que hay bajo la superficie sin necesidad de meses o años de excavación”, agregó.

Los expertos advierten que la tecnología no reemplaza al especialista

La antigua ciudad de Buto funcionó como un centro político del norte de Egipto y albergó el culto a la diosa cobra Wadjet (Gentileza, estudio: Detección multiescala de elementos arqueológicos enterrados en diferentes fases de ocupación: un enfoque integrado que utiliza imágenes satelitales de radar y tomografía de resistividad eléctrica en Buto, noroeste del delta del Nilo en Egipto, publicado en Acta Geophysica)

Según Bassir, herramientas como la inteligencia artificial, las imágenes satelitales y el mapeo subterráneo pueden ayudar a reconstruir paisajes antiguos completos, identificar asentamientos desconocidos y comprender mejor cómo las civilizaciones pasadas interactuaban con su entorno.

Sin embargo, fue claro respecto de los límites de esa transformación: “La tecnología nunca reemplazará al arqueólogo”. Luego, el especialista añadió que “el futuro de la arqueología reside en la combinación de la innovación tecnológica, la investigación científica y la experiencia arqueológica tradicional”.

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