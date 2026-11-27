Luis de Llano descarta ofrecer una segunda disculpa pública a Sasha Sokol y sostiene que ya atendió la orden judicial. (CUARTOSCURO)

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Luis de Llano rechazó en Ventaneando ofrecer una segunda disculpa a Sasha Sokol, aseguró que no tiene dinero para pagar la indemnización y lanzó un mensaje directo a la cantante: que “diga la verdad”. La entrevista, conducida por Pati Chapoy este jueves 27 de noviembre de 2026, se realizó desde el domicilio del productor y contó con la presencia de su abogado, Víctor Juárez.

Luis de Llano explicó ante Pati Chapoy que la sentencia contempla distintos puntos y afirmó que, desde el pasado 4 de octubre, ya cubrió cuatro de las obligaciones impuestas. Entre las medidas acreditadas mencionó la publicación en YouTube de una síntesis de la sentencia y la eliminación de la entrevista que concedió a Yordi Rosado en marzo de 2022, en la que habló de su relación con Sasha Sokol.

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“El quinto, el retiro de la entrevista de Yordi Rosado en YouTube, yo se lo estuve pidiendo y por fin la quitó del aire”, explicó Luis de Llano durante la transmisión.

La conversación con Pati Chapoy comenzó cuando la conductora le recordó que, tras la ratificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, transcurrieron varios meses antes de que comenzaran a ejecutarse las medidas de reparación del daño. La SCJN dejó firme la condena civil por daño moral en junio de 2025.

Luis de Llano niega una segunda disculpa

El productor asegura que carece de recursos financieros para liquidar la indemnización económica impuesta en la sentencia.

Cuando Pati Chapoy le preguntó si emitiría una nueva disculpa pública —tras el rechazo judicial al video que publicó el 4 de noviembre de 2026—, Luis de Llano fue categórico: “Tuvimos la intención. Yo ya le pedí una disculpa”. Su abogado, Víctor Juárez, añadió que la sentencia no incluye referencias a abuso sexual, sino únicamente a afectaciones por daño moral, y que cumplir lo que solicita el equipo de Sasha Sokol equivaldría a autoincriminarse.

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“Es una persecución para pasar un juicio civil a un juicio penal”, declaró Víctor Juárez al programa.

El Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil rechazó el video el 17 de noviembre de 2026 por no ajustarse al texto autorizado judicialmente. La resolución ordenó retirarlo de YouTube e impuso una nueva medida de arresto administrativo de 36 horas. Sasha Sokol había señalado el 5 de noviembre que la disculpa omitía reconocer tres puntos exigidos por el tribunal: que ella no podía consentir una relación a los 14 años, que el productor actuó desde una posición de poder y que sus padres no fueron cómplices. El equipo legal de Sasha Sokol precisó que fue el juzgado —no la cantante— quien determinó el rechazo.

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La defensa de Luis de Llano impugnó la nueva orden de arresto y cuestionó la utilización de las mismas boletas previas. En septiembre de 2026, el productor ya había sido detenido durante aproximadamente 24 horas en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social San Fernando, en la alcaldía Tlalpan, por incumplir dos medidas anteriores de la sentencia.

El productor asegura que vive de su pensión y no puede pagar la indemnización

La Suprema Corte ratificó la condena civil por daño moral contra el productor de televisión en junio de 2025. (Infobae México)

Pati Chapoy le preguntó por el monto de la indemnización económica y si podría cubrirla. Luis de Llano se negó a revelar la cifra y la calificó como “astronómica y completamente desproporcionada”. Al consultarle si podría pagarla en caso de que no prosperara su apelación, respondió con un “no” rotundo.

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“Me jubilé de Televisa en el año 2016 y desafortunadamente, debido al linchamiento mediático del que he sido de alguna forma víctima, no me gusta decir víctima ni victimario, no he tenido el trabajo que tenía antes”, declaró Luis de Llano a Ventaneando.

El productor agregó que actualmente depende de su pensión y de apoyos gubernamentales para cubrir sus gastos cotidianos. “Yo me he visto en la necesidad de vivir. ¿De qué crees? De mi pensión y de lo que yo recibo de mis asistencias sociales que existen por parte del gobierno”, expresó. Mencionó también que tiene dos hijas: una en preparatoria y otra cursando artes escénicas en la universidad.

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El productor pide a Sasha Sokol que “diga la verdad” y niega sentir culpa

El Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil ordenó un arresto administrativo de 36 horas contra Luis de Llano al desestimar su video. (Diseño: Jovani Pérez / Infobae México)

Ante la pregunta de Pati Chapoy sobre si siente culpa o arrepentimiento, Luis de Llano respondió “no”. Su abogado, Víctor Juárez, intervino para aclarar que no podían abordar ese tema porque los hechos ocurrieron “desde los 14 a los 16”. Pati Chapoy le preguntó después si tendría algún mensaje para la cantante.

“Lo único que le pediría es que diga la verdad”, respondió Luis de Llano.

Sasha Sokol no se pronunció sobre la entrevista hasta el cierre de esta nota. El abogado Peter Bauer afirmó el 20 de noviembre de 2026 en Radio Fórmula que la cantante optó por no iniciar un proceso penal, aunque advirtió que “lo que sí puede llevar al señor de Llano a los arrestos y a la cárcel es su propia conducta, negándose a cumplir una sentencia firme, una sentencia validada por la Suprema Corte”. El curso de concientización sobre violencia de género, otra de las obligaciones pendientes, no ha podido acreditarse porque la jueza aún no ha respondido a las solicitudes enviadas a la Secretaría de las Mujeres y a la UNAM para designar una institución presencial donde pueda realizarse.

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