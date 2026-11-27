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Tribunal Colegiado confirma amparo a Vadhir Derbez por unanimidad: Fiscalía CDMX no acreditó elementos para detenerlo
Los tres magistrados ratificaron por unanimidad la protección judicial otorgada al actor
Un Tribunal Colegiado de Circuito confirmó por unanimidad el amparo concedido al actor Vadhir Derbez, luego de determinar que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no presentó elementos suficientes para acreditar los hechos denunciados ni justificar una posible orden de aprehensión en su contra.
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ARTÍCULO DE INFOBAE
La SSPC no recibió denuncias ni solicitudes de protección por parte del regidor de Morena, Gabriel Rivas, asesinado en Morelos
José Luis Bucio Quiroz aseguró que el regidor nunca solicitó medidas de protección ni fue sometido a una evaluación de riesgo antes de ser asesinado en Cuernavaca
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos no recibió ninguna denuncia ni solicitud de medidas de protección por parte de Gabriel Rivas Ríos, regidor de Morena asesinado el pasado 4 de noviembre en Cuernavaca.