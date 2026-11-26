Mariana Ochoa y Fátima Bosch posan en los asientos de un avión tras encontrarse en un vuelo posterior a la final de Miss Universo. (@soymarianaochoa)

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Mariana Ochoa atribuye a su oficina la confusión que la colocó como jurado de Miss Universo 2026, después de que su nombre no apareció en las listas oficiales del certamen realizado en Puerto Rico. La cantante sostiene que fue invitada especial a la gala y afirma que publicó un video para aclarar su papel.

La exintegrante de OV7 estuvo en San Juan durante la coronación de la puertorriqueña Jennifer Barreto. Ahí coincidió con Fátima Bosch, Miss Universo 2025, quien entregó la corona durante la final del pasado 24 de noviembre.

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Ochoa y Bosch regresaron juntas a México en un vuelo posterior a la ceremonia. La cantante compartió una fotografía junto a la reina saliente y escribió: “Acá vamos de regreso..., qué lindo conocerte, Fátima Bosch”.

La presencia de Ochoa en el concurso llamó la atención desde antes de la gala. En entrevistas previas, la artista había hablado de su participación como integrante del jurado, pero su nombre no figuró en los dos paneles oficiales que difundió la Organización Miss Universe.

Mariana Ochoa dice que su oficina provocó la confusión sobre el jurado

Durante un encuentro con la prensa, Mariana Ochoa fue cuestionada por las críticas que surgieron en redes sociales tras la final de Miss Universo. Los reporteros le recordaron que ella había dicho que sería jurado, aunque durante la transmisión no apareció entre las personas encargadas de calificar a las concursantes.

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Mariana Ochoa (ig/soymarianaochoa)

La cantante atribuyó el hecho a un error de su equipo de trabajo y dijo que ya había difundido una explicación en sus redes sociales.

“Sí, caray, fue una confusión de mi oficina, por eso subí un video aclarando que era una invitada especial”, declaró Ochoa ante las cámaras.

La también actriz no dio más detalles sobre cómo ocurrió la confusión ni precisó por qué anunció previamente una participación como jurado. Tras responder, se retiró del lugar porque tenía un compromiso en Puebla y afirmó que el retraso de su vuelo complicó su agenda.

“Me tengo que ir corriendo, chicos, porque voy a evento Puebla y voy dos horas tarde. El vuelo llegó demorado”, comentó la cantante mientras buscaba su transporte.

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La explicación de Ochoa ocurre después de que usuarios de redes sociales recuperaron fragmentos de entrevistas en los que hablaba sobre la responsabilidad que implicaba calificar a las participantes. La ausencia de su nombre en las listas oficiales abrió cuestionamientos sobre su papel en la edición número 75 del concurso.

La mexicana ganó 4 millones de pesos por ser la ganadora del reality show. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Miss Universe no incluyó a Mariana Ochoa en sus paneles

La Organización Miss Universe divulgó el 22 de noviembre un primer panel de selección integrado por nueve personas.

Entre los nombres estaban Águeda López, Taty Guiribitey, Vicki Vlahos, Solange Tuyishimi, Signe Zeikate, María Yáñez, Joyce Giraud, María José Unda y Victoria Kjær Theilvig, Miss Universo 2024.

Un día después, el certamen presentó el jurado final para la gala. La lista incluyó a Vicki Vlahos, María Yáñez, Tristan Schukraft, Taty Guiribitey, Fadil Berisha, Águeda López, Victoria Kjær Theilvig, Signe Zeikate y Joyce Giraud.

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Mariana Ochoa no apareció en ninguna de las dos listas. El día de la final, la artista publicó un video en el que corrigió la información y señaló que asistiría como invitada especial.

La final de Miss Universo 2026 se realizó en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, Puerto Rico, con representantes de 116 países. La puertorriqueña Jennifer Barreto ganó la corona y se convirtió en la sexta representante de la isla en obtener el título.

Fátima Bosch entrega la corona a Jennifer Barreto en Puerto Rico

Ochoa habló con entusiasmo del encuentro que tuvo con Fátima Bosch, quien acudió a Puerto Rico para concluir su reinado. La cantante dijo que la experiencia de la mexicana en el certamen le pareció positiva y destacó el momento en que entregó la corona.

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“Sí, pues muy padre. La verdad es que creo que su historia es muy bonita”, expresó Ochoa al referirse a Bosch.

La cantante recordó que varias personas aplaudieron a la tabasqueña durante la ceremonia. “Este año le tocó entregar la corona y ahí habíamos muchos aplaudiéndole a ella como entregando la corona y a la nueva Miss Universo, que fue la de Puerto Rico”, afirmó.

Bosch realizó su última pasarela como Miss Universo 2025 y colocó la nueva joya, denominada “El Resplandor del Legado Eterno”, a Jennifer Barreto. La corona está confeccionada con oro blanco de 18 kilates y 3,150 diamantes.

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