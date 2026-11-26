La captura difundida muestra una pantalla de selección de personajes, con varios usuarios conectados a la misma partida. (Composición fotográfica: Christian Nodal Redes sociales)

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Christian Nodal compartió en sus historias de Instagram una captura de pantalla que lo muestra en plena sesión de League of Legends, el popular videojuego multijugador de Riot Games. La imagen, que circuló rápidamente entre sus seguidores, reavivó el interés por una faceta del cantante que ya había salido a la luz en entrevistas anteriores: su gusto por los videojuegos.

La captura difundida muestra una pantalla de selección de personajes, con varios usuarios conectados a la misma partida. Entre los nombres visibles aparece “forajido”, un alias que coincide con el título de la gira musical que el propio Nodal llevó a los escenarios en los últimos años.

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El cantautor de regional mexicano no es un recién llegado al mundo gamer. En entrevistas previas ya había dejado en claro que se trata de un aficionado con trayectoria dentro de este videojuego en particular, al punto de haber alcanzado uno de los rangos más altos disponibles para los jugadores.

Una grabación enfoca la pantalla de una computadora portátil donde se visualiza la pantalla de carga de una partida del videojuego League of Legends. (Christian Nodal/Instagram)

Qué es League of Legends y cómo se juega

El objetivo central del juego consiste en destruir la base enemiga, conocida como “nexo”, mientras se defiende la propia. Para lograrlo, cada jugador controla un personaje o “campeón” con habilidades únicas, elegido de un amplio catálogo disponible dentro del título. (League of Legends)

League of Legends es uno de los videojuegos multijugador en línea más populares a nivel mundial, desarrollado por Riot Games. Se trata de un título del género MOBA (arena de batalla multijugador en línea), en el que dos equipos de cinco jugadores se enfrentan en un mapa dividido en tres carriles o “líneas”.

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El objetivo central del juego consiste en destruir la base enemiga, conocida como “nexo”, mientras se defiende la propia. Para lograrlo, cada jugador controla un personaje o “campeón” con habilidades únicas, elegido de un amplio catálogo disponible dentro del título.

El juego es conocido por su intensa competencia y por un complejo sistema de rangos, que va desde las categorías iniciales hasta niveles superiores como “maestro”, “gran maestro” y “retador”, reservados para los jugadores con mejor desempeño. Precisamente en esa escala de rangos, Nodal aseguró en el pasado haber llegado al nivel “maestro”.

La confesión sobre su nivel en el juego

En ese espacio, tras ser cuestionado por Slobotzky sobre si seguía jugando videojuegos, Nodal confesó que era fanático de League of Legends y que había llegado a alcanzar el nivel “maestro” en una etapa en la que combinaba shows musicales con su vida personal. (Christian Nodal)

El interés de Nodal por League of Legends no es un dato nuevo. Según consignó los40.com.mx, el cantante abordó el tema durante su participación en el programa de YouTube de La Cotorrisa, conducido por José Luis Slobotzky y Ricardo Pérez.

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En ese espacio, tras ser cuestionado por Slobotzky sobre si seguía jugando videojuegos, Nodal confesó que era fanático de League of Legends y que había llegado a alcanzar el nivel “maestro” en una etapa en la que combinaba shows musicales con su vida personal.

El dato relevante de esa charla fue que el propio cantante admitió haber pagado para que otra persona jugara en su cuenta durante un periodo determinado, aunque aclaró que en otros momentos sí era él quien controlaba la partida. El tema había cobrado relevancia luego de que el diario británico The Guardian revelara que Elon Musk también había recurrido a terceros para elevar su puntaje en videojuegos, lo que derivó en una comparación entre ambas situaciones durante la entrevista.

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Una afición que viene de antes

El gusto de Nodal por los videojuegos no se limita a League of Legends, el cantante es aficionado a los videojuegos y, además de sus múltiples ocupaciones artísticas, solía reunirse con sus seguidores para jugar en vivo a través de la plataforma Twitch.

Ese dato se enmarca en un perfil que el propio artista ha mostrado en distintas entrevistas a lo largo de su carrera, donde combina su imagen pública como referente del regional mexicano con intereses vinculados a la cultura gamer y otras expresiones asociadas a lo que suele denominarse cultura friki.

En esa oportunidad, Nodal también reconoció su afición por las series de anime, un gusto que compartía con su expareja, la cantante Cazzu, además de reiterar su interés por los videojuegos. El propio artista se definió en ese contexto como un fanático de la cultura friki, un término que engloba a quienes muestran una pasión marcada por videojuegos, anime, cómics y otras expresiones de entretenimiento asociadas a esas comunidades.

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Un hobby documentado desde hace años

(Facebook Christian Nodal)

El interés de Nodal por los videojuegos tampoco es un fenómeno reciente dentro de su trayectoria mediática. Años atrás, durante una entrevista realizada en el contexto de la pandemia, el cantante había hablado sobre cómo ocupaba su tiempo libre mientras no podía salir de gira.

En ese momento, consultado sobre sus actividades durante el confinamiento, Nodal mencionó que había visto contenido en Netflix y que había jugado “Mario Kart”, lo que evidencia que su acercamiento a los videojuegos no se limita a un único título ni a una etapa específica de su carrera.

La nueva publicación en sus historias, con la partida de League of Legends a la vista, se suma entonces a un patrón que sus seguidores ya conocían: la combinación entre su actividad como cantautor de éxito en el género regional mexicano y su costado como consumidor habitual de videojuegos y otras formas de entretenimiento digital.

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La imagen compartida no incluyó comentarios adicionales por parte del cantante sobre la partida en cuestión, ni detalles sobre el resultado de la misma o el personaje que estaba utilizando en ese momento dentro del juego.

La presunta pausa en los escenarios mexicanos y el conflicto con su padre

El anuncio se produjo en medio de una disputa legal con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, quien conserva la titularidad de las marcas vinculadas al nombre artístico del cantante (Infobae México / Especial )

Mientras mostraba este lado gamer en sus redes, Nodal también atraviesa uno de los momentos más tensos de su carrera a nivel legal y familiar. El cantante anunció el 23 de noviembre, a través de Instagram, su retiro temporal de los escenarios en México “hasta nuevo aviso”.

El mensaje llegó un día después de su presentación en la Feria Yucatán Xmatkuil, en Mérida, dentro de su gira “Pa’l Cora Tour”. “Mérida, Yucatán de mi corazón. Ustedes no lo sabían, pero anoche me dieron la mejor bienvenida y la mejor despedida de los escenarios de México, hasta nuevo aviso. Gracias por tanto. Los amo”, escribió el artista en la publicación.

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El anuncio se produjo en medio de una disputa legal con su padre, Jesús Jaime González Terrazas, quien conserva la titularidad de las marcas vinculadas al nombre artístico del cantante. Los registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) muestran que el padre posee la marca “CN Christian Nodal” con vigencia hasta abril de 2036.

El conflicto se centra en el control comercial de la identidad del intérprete. El 9 de noviembre, el equipo legal de Nodal presentó una oposición ante el IMPI después de que su padre solicitara el registro de la marca “Christian Nodal” en una categoría relacionada con productos impresos, fotografías y papelería. La defensa del cantante argumentó que el solicitante no es titular del nombre ni cuenta con el consentimiento expreso del artista para explotar su imagen.

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Para operar al margen del control paterno, Nodal tramitó el 22 de abril de 2026 el registro de una denominación alternativa, a nombre de Christian Jesús González Nodal, a través de la firma GSyM Legal. Ese trámite enfrentó una oposición formal presentada el 15 de mayo por el Grupo Forajido, que argumenta derechos de antigüedad sobre una denominación fonéticamente similar.

A ese litigio se suma un proceso penal federal: Universal Music acudió ante la Fiscalía General de la República para denunciar a los padres de Nodal por presunto fraude procesal, tras detectar irregularidades en 32 contratos y certificaciones exhibidos por la familia. La disquera sostiene que los padres intentaron adjudicarse la titularidad de canciones de los primeros tres discos de estudio del cantante, entre ellas “Nace un borracho” y “Dime cómo quieres”, mediante documentación apócrifa.

El distanciamiento entre Nodal y sus padres también se hizo visible en redes sociales, donde el cantante eliminó fotografías familiares y dejó de seguir las cuentas de sus progenitores. Hasta el momento, el artista no ha explicado los motivos concretos detrás de su pausa en los escenarios mexicanos ni ha precisado cuánto tiempo durará su ausencia del país.