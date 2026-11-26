Incendio de pipa de gas en la Romero Rubio. (redes sociales)

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Este jueves 26 de noviembre se reporto el incendio de una pipa de gas en la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, provocando una movilización de elementos de emergencia y la evacuación de los locales.

El siniestro alcanzó únicamente la cabina de la unidad, mientras que las labores del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Protección Civil y paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), evitaron que las llamas se extendieran al contenedor del combustible.

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De acuerdo a información preliminar, no se registran lesionados o intoxicados tras este incidente suscitado minutos después de las 06:16 horas en Avenida Oceanía, ubicada en la colonia Romero Rubio.

A través de redes sociales, Juan Manuel Pérez Cova, el director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX, dio a conocer que el incendio fue sofocado, mientras que la unidad fue trasladada por la SSC.

El vehículo contaba con una capacidad de almacenamiento de 4 mil 500 litros de gas, lo que representaba un riesgo ante la posibilidad de que el fuego se extendiera hacia el contenedor.

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Desalojan edificio en Benito Juárez tras siniestro en el noveno piso

El pasado 22 de noviembre se alertó un siniestro en un edificio de departamentos de la colonia Santa Cruz Atoyac, en la alcaldía Benito Juárez, generando una movilización de los servicios de emergencia. El fuego comenzó en una vivienda del noveno piso y posteriormente alcanzó otro inmueble contiguo, lo que obligó a desalojar a los habitantes para evitar mayores riesgos.

El jefe Vulcano Cova informó que los bomberos acudieron al lugar y consiguieron extinguir las llamas en su totalidad. Por su parte, el alcalde Luis Mendoza Acevedo dio a conocer que alrededor de 200 personas fueron evacuadas y que el perímetro permaneció acordonado durante las labores de atención.

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Durante el operativo, las autoridades también rescataron a 15 animales de compañía, entre perros y gatos. Asimismo, ocho personas necesitaron valoración médica por intoxicación derivada de la inhalación de humo: seis fueron atendidas en ambulancias y dos trasladadas a hospitales cercanos.

Incendio en edificios de la Benito Juárez. (captura de pantalla)