El reconocido streamer colombiano estuvo presente en la conmemoración de los 100 años del Congreso Nacional (Captura de pantalla)

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En la conmemoración de los 100 años del Capitolio Nacional, el streamer Westcol estuvo presente y transmitió en vivo mientras hablaba sobre los hechos recientes ocurridos en Colombia, entre ellos un operativo para rescatar a rehenes en un Éxito de Cartagena.

El creador de contenido atribuyó lo sucedido al videojuego GTA VI, que se estrenó el 19 de noviembre de 2026 y ha generado repercusión en las redes sociales y entre los aficionados a los videojuegos.

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Westcol señaló que esta situación genera rabia en muchas personas porque, según afirmó, otros también podrían verse involucrados.

Westcol señaló que esta situación genera rabia en muchas personas porque, según afirmó, otros también podrían verse involucrados (@westcol/ Instagram)

“Vea lo que pasó ahorita en el Éxito. Eso es por estar viendo GTA, papi, eso es por estar viendo GTA; no imitan, huevón, lo que ve la gente y por eso es que pasan estas cosas. Sí, brother, a más de uno le da rabia ahí en el chat porque hay más de uno que caería también, hay más de uno que cae limitado. Son mucha gente, bro, sabes que es verdad”, afirmó.

En sus declaraciones, el streamer Westcol también propuso crear una ley para limitar a ciertos usuarios en internet y aceptó nuevamente una invitación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

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“Mucha reunión de firmas, yo quiero tener una ley que limite mucha gente en internet. Hasta me incluyo yo, weón, gente que de verdad tiene que ser limitada”, indicó.

El streamer Westcol también propuso crear una ley para limitar a ciertos usuarios en internet y aceptó nuevamente una invitación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta a las críticas, Westcol aseguró en su cuenta de X que su comentario sobre el operativo en el Éxito de Cartagena fue una broma dirigida a su audiencia antes de iniciar la transmisión. El streamer cuestionó que algunos usuarios difundieran solo ese fragmento y sostuvo que quienes estén interesados en el contexto deben revisar el directo completo.

“Estaba jodiendo, tirándome un CHISTE con mi gente antes de empezar el streaming y este mundo de la política vive tan amargado, esta gente vive en una constante guerra que todo para ellos es un problema, hasta un chistecito jaja igual el que pone el tweet es como el 99% del que ve un clip, SOLO VE EL CLIP. el que este interesado vea el streaming completo que está muy duro y va más allá de ese chiste todo lo que estamos haciendo por el cambio (sic)”, indicó.

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El creador de contenido afirmó que la transmisión no se limitó a ese comentario y que durante cerca de dos horas abordó temas relacionados con la historia, la política y el funcionamiento del país. Según explicó, el objetivo de esos espacios es acercar a los jóvenes a esos asuntos mediante un lenguaje que resulte más fácil de comprender para su audiencia.

Westcol también negó que sus transmisiones tengan pautas de dirigentes o sectores políticos. Aseguró que utiliza su plataforma para informar sobre las personas que gobiernan Colombia y defendió su decisión de participar en este tipo de eventos, al considerar que ese contenido puede incentivar el interés de los jóvenes por la actualidad nacional.

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Westcol también negó que sus transmisiones tengan pautas de dirigentes o sectores políticos (@WestCOL/X)

“A mi me invitan a estos eventos por varias razones, primero probablemente aporto más del que me critica a la económica del país, a generar empleo, al crecimiento de Colombia, no daré explicaciones a gente que no hace nada ni por su vida ni por el cambio entonces si tiene intenciones de alegar conmigo primero infórmese de quién soy y compárese a ver quién está haciendo más y debate con sus amiguitos”, aseveró.

Además, respondió a quienes cuestionaron su asistencia a la conmemoración del Capitolio nacional. El streamer sostuvo que aporta a la economía del país a través de la generación de empleo y afirmó que continuará usando sus espacios digitales para promover iniciativas que, a su juicio, pueden contribuir al cambio en Colombia.

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“Sin mucho más. Gracias por el streaming nuevamente les apuesto que haré mucho más por este país, por que amo Colombia y tengo muchas ganas de seguir creciendo”, aseveró.